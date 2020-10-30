Глава Google попытался успокоить инвесторов на фоне антимонопольного расследования и возможной потери сделки с Apple

Alphabet, материнская компания Google, объявила о результатах третьего квартала, в котором компания вернулась к росту доходов и прибыли, причём показатели существенно превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. Это определённо порадовало инвесторов, но во время телеконференции главе компании Сундару Пичаю (Sundar Pichai) пришлось комментировать и недавний антимонопольный иск Министерства юстиции США.

Аналитики и инвесторы обеспокоены потенциальными последствиями этого дела, и один из них специально спросил, может ли потеря Google эксклюзивного контракта с Apple стать большой проблемой. Господин Пичай также попытался развеять опасения, что разбирательство может ввергнуть Google в смуту, как это было с Microsoft в 90-х годах.

Сундар Пичай среди прочего отметил: «Что касается иска Министерства юстиции, мы считаем, что наши продукты создают значительные преимущества для потребителей, и мы с уверенностью изложим свои аргументы. Наша компания по-прежнему сосредоточена на продолжении работы по созданию поискового продукта, который люди любят и ценят».

Но аналитики всё же задали несколько вопросов об иске: в рамках сделки двух компаний Apple получает более чем $8 млрд за использование служб Google в качестве стандартного поисковика. Теперь этот контракт может быть утрачен. «Большинство наших партнёров выбирают нас, потому что мы лучший поставщик поисковых услуг, — ответил довольно размыто господин Пичаи. — Пользователи считают, что у нас самое высокое качество поиска, и поэтому на него существует естественный спрос. И мы верим во вложения средств в наш опыт работы на всех платформах, поэтому мы определённо стремимся к тому, чтобы могли обслуживать пользователей повсюду, и мы действительно сосредоточены на этом».

Относительно поиска точек соприкосновения с Министерством юстиции США руководитель отметил: «Проверка не в новинку для нас, и в некотором смысле она не является общесекторальной, и потому неудивительна. Мы будем конструктивно взаимодействовать там, где возможно, и, как уже было в прошлом, уверены в преимуществах, которые приносим пользователям, и будем приводить наши доводы».

Когда в 1990-х Microsoft испытывала проблемы в связи с давлением Министерства юстиции США, компания сильно отвлеклась от бизнеса, что позволило новым компаниям вроде Google добиться успеха в таких областях, как мобильный рынок.

Во время телеконференции Apple в четверг её главу Тима Кука (Tim Cook) тоже спросили о перспективах прибыльной сделки с Google в области поиска, которая, по словам аналитиков, приносит Apple $8–12 млрд в год. Глава Apple преуменьшил важность сделки и вероятность скорых проблем: «Я понятия не имею, как пойдёт дело с иском Министерства юстиции, но думаю, что до вынесения по нему решения ещё далеко».