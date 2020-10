Ubisoft показала игровой процесс древнегреческого приключения Immortals Fenyx Rising на Nintendo Switch

Запуск приключенческого боевика Immortals Fenyx Rising, прежде известного под названием Gods & Monsters, приближается. В рамках подготовки к старту разработчики решили показать трейлер с игровым процессом этого любопытного проекта на гибридной платформе Nintendo Switch.

К сожалению, похоже, рассчитывать на разрешение выше 720p в этом боевике с видом от третьего лица на Switch не приходится даже в стационарном режиме: по крайней мере, на YouTube максимальное доступное разрешение видео именное такое (как и официальные скриншоты на сайте Nintendo). К счастью, яркий мультяшный стиль должен сгладить этот недостаток.

Напомним: игра в несколько ироничном стиле обыгрывает различные древнегреческие мифы в огромном открытом мире. Главным героем здесь выступает крылатый полубог Феникс (может быть женщина или мужчина, с любым цветом кожи, волос и так далее). Ему предстоит спасти греческих богов от проклятия могущественного титана Тифона и его чудовищ, а заодно узнать тайны собственного прошлого.

Обещана масса заданий, головоломок, мест для исследования и врагов, разбросанных в семи уникальных регионах Золотого острова. Игрок сможет перемещаться по земле и воздуху, одолевая в схватках различных легендарных существ, развивая свои умения и приёмы и добывая всё более совершенное снаряжение.

Особенностью игры станет повествование от лица прикованного к скале титана Прометея и повелителя богов Зевса. У двух рассказчиков разные взгляды на происходящее. В целом игра напоминает смесь The Legend of Zelda: Breath of the Wild с Assassin’s Creed, хотя команда вдохновлялась и другими играми, включая серии Jak and Daxter и Banjo-Kazooie.

Запуск Immortals Fenyx Rising состоится уже 3 декабря текущего года на ПК (в Epic Games Store и Uplay), PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в потоковой службе Google Stadia.