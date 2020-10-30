3DNewsНовости SoftwarePlayStationUbisoft показала игровой процесс древнег...
Новости Software

Ubisoft показала игровой процесс древнегреческого приключения Immortals Fenyx Rising на Nintendo Switch

Запуск приключенческого боевика Immortals Fenyx Rising, прежде известного под названием Gods & Monsters, приближается. В рамках подготовки к старту разработчики решили показать трейлер с игровым процессом этого любопытного проекта на гибридной платформе Nintendo Switch.

К сожалению, похоже, рассчитывать на разрешение выше 720p в этом боевике с видом от третьего лица на Switch не приходится даже в стационарном режиме: по крайней мере, на YouTube максимальное доступное разрешение видео именное такое (как и официальные скриншоты на сайте Nintendo). К счастью, яркий мультяшный стиль должен сгладить этот недостаток.

Напомним: игра в несколько ироничном стиле обыгрывает различные древнегреческие мифы в огромном открытом мире. Главным героем здесь выступает крылатый полубог Феникс (может быть женщина или мужчина, с любым цветом кожи, волос и так далее). Ему предстоит спасти греческих богов от проклятия могущественного титана Тифона и его чудовищ, а заодно узнать тайны собственного прошлого.

Обещана масса заданий, головоломок, мест для исследования и врагов, разбросанных в семи уникальных регионах Золотого острова. Игрок сможет перемещаться по земле и воздуху, одолевая в схватках различных легендарных существ, развивая свои умения и приёмы и добывая всё более совершенное снаряжение.

Особенностью игры станет повествование от лица прикованного к скале титана Прометея и повелителя богов Зевса. У двух рассказчиков разные взгляды на происходящее. В целом игра напоминает смесь The Legend of Zelda: Breath of the Wild с Assassin’s Creed, хотя команда вдохновлялась и другими играми, включая серии Jak and Daxter и Banjo-Kazooie.

Запуск Immortals Fenyx Rising состоится уже 3 декабря текущего года на ПК (в Epic Games Store и Uplay), PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в потоковой службе Google Stadia.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Immortals Fenyx Rising ушла на золото более чем за месяц до релиза
Видео: демоверсия в Stadia, сюжетный трейлер и много геймплея Immortals Fenyx Rising
Ubisoft Connect — новая платформа Ubisoft, объединяющая все сервисы компании
Нужно больше золота: в Immortals Fenyx Rising от Ubisoft будут внутриигровые покупки
«Это сложно представить»: Тодд Говард о релизе The Elder Scrolls 6 в качестве консольного эксклюзива Xbox
Утечка: первый скриншот и минута игрового процесса PS4-версии Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo, Облачные игровые платформы,
Теги: immortals fenyx rising, ubisoft, nintendo, nintendo switch
immortals fenyx rising, ubisoft, nintendo, nintendo switch
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 678
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 155
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент 143
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели 126

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США
Переработки с 2014 года и $430 в месяц: аниматор The Witcher 3 рассказала о работе в CD Projekt RED
Кодзима прокомментировал недавний «тизер» продолжения Death Stranding
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели
Borderlands 3 получит самое полное издание 10 ноября – одновременно с первым DLC второго сезона 31 мин.
Everwild лишилась творческого руководителя, но в Rare не унывают 42 мин.
22 млн призванных псов, 1,3 млрд убитых врагов и почти 12 млн матчей: достижения игроков в сетевом режиме Ghost of Tsushima 2 ч.
ЕА обязали удалить лутбоксы из FIFA в Нидерландах, а иначе ей грозит €500 тыс. штрафа еженедельно 2 ч.
Ubisoft показала игровой процесс древнегреческого приключения Immortals Fenyx Rising на Nintendo Switch 2 ч.
Глава Google попытался успокоить инвесторов на фоне антимонопольного расследования и возможной потери сделки с Apple 2 ч.
Ubisoft: уход Мишеля Анселя не помешал разработке Beyond Good & Evil 2 2 ч.
Часть экипировки из расширенного издания ремейка Demon’s Souls не позволят получить в самой игре 2 ч.
Пользователи Excel смогут самостоятельно задавать новые типы данных 2 ч.
Пользователи WhatsApp ежедневно отправляют более 100 млрд сообщений 3 ч.
В погоне за 5G: Marvell Technology потратит $10 млрд на покупку Inphi, крупного разработчика сетевых решений 46 мин.
Игровая гарнитура Genesis Neon 600 RGB с качественным звуком стоит $40 52 мин.
Китайские власти дали понять, что не желают полного разрыва экономических связей с США 2 ч.
Система Samsung SmartThings Find поможет быстро находить потерянные смартфоны Galaxy 2 ч.
Gigabyte и Sapphire представили Radeon RX 6800 и RX 6800 XT в эталонном исполнении 2 ч.
Samsung раздумывает над гибким смартфоном-книжкой с пером S Pen 2 ч.
Взломанные частные камеры видеонаблюдения позволили хакерам создать в Москве собственную систему слежки 2 ч.
Cisco обновляет портфель решений по обеспечению безопасности, ориентируясь на облака и «нулевое доверие» 2 ч.
VR-гарнитура Oculus Quest 2 впятеро превзошла предыдущую модель по популярности у покупателей 2 ч.
Задержка Apple с выпуском iPhone 12 стоила компании $100 млрд капитализации 3 ч.