3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Samsung раздумывает над гибким смартфоно...
Новости Hardware

Samsung раздумывает над гибким смартфоном-книжкой с пером S Pen

Описание очередного смартфона Samsung с гибким дисплеем появилось на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, южнокорейский гигант продолжает развивать направление аппаратов в формате книжки. Предложенный дизайн предусматривает наличие большого дисплея, складывающегося внутрь корпуса. Вероятно, на внешней стороне гаджета расположится вспомогательный экран.

Взаимодействовать с гибким дисплеем пользователи смогут не только при помощи пальцев, но и посредством фирменного пера S Pen. Для хранения последнего предусмотрен специальный слот в нижней части корпуса устройства.

Ходят слухи, что для взаимодействия с гибкими экранами Samsung разработает новую версию стилуса S Pen с технологией AES (Active Electrostatic Solution), не требующей наличия дигитайзера.

Не исключено, что описанную в патенте конструкцию получит смартфон Samsung Z Fold 3, презентация которого ожидается в следующем году. Южнокорейский гигант появившуюся в Интернете информацию не комментирует. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Раскрыта необычная конфигурация камеры Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung зарегистрировала торговую марку Galaxy Space, вероятно, для новой VR-гарнитуры
Samsung запатентовала дизайн смартфона-книжки с шестью выдвижными камерами
Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390
Видео: керамическое стекло iPhone 12 успешно прошло ряд испытаний на прочность
Что скрывают iPhone 12 и 12 Pro: новейшие смартфоны препарированы умельцами iFixit
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон, патент
samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон, патент
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 678
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 155
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент 143
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели 126

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США
Переработки с 2014 года и $430 в месяц: аниматор The Witcher 3 рассказала о работе в CD Projekt RED
Кодзима прокомментировал недавний «тизер» продолжения Death Stranding
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели
Borderlands 3 получит самое полное издание 10 ноября – одновременно с первым DLC второго сезона 31 мин.
Everwild лишилась творческого руководителя, но в Rare не унывают 42 мин.
22 млн призванных псов, 1,3 млрд убитых врагов и почти 12 млн матчей: достижения игроков в сетевом режиме Ghost of Tsushima 2 ч.
ЕА обязали удалить лутбоксы из FIFA в Нидерландах, а иначе ей грозит €500 тыс. штрафа еженедельно 2 ч.
Ubisoft показала игровой процесс древнегреческого приключения Immortals Fenyx Rising на Nintendo Switch 2 ч.
Глава Google попытался успокоить инвесторов на фоне антимонопольного расследования и возможной потери сделки с Apple 2 ч.
Ubisoft: уход Мишеля Анселя не помешал разработке Beyond Good & Evil 2 2 ч.
Часть экипировки из расширенного издания ремейка Demon’s Souls не позволят получить в самой игре 2 ч.
Пользователи Excel смогут самостоятельно задавать новые типы данных 2 ч.
Пользователи WhatsApp ежедневно отправляют более 100 млрд сообщений 3 ч.
В погоне за 5G: Marvell Technology потратит $10 млрд на покупку Inphi, крупного разработчика сетевых решений 46 мин.
Игровая гарнитура Genesis Neon 600 RGB с качественным звуком стоит $40 52 мин.
Китайские власти дали понять, что не желают полного разрыва экономических связей с США 2 ч.
Система Samsung SmartThings Find поможет быстро находить потерянные смартфоны Galaxy 2 ч.
Gigabyte и Sapphire представили Radeon RX 6800 и RX 6800 XT в эталонном исполнении 2 ч.
Samsung раздумывает над гибким смартфоном-книжкой с пером S Pen 2 ч.
Взломанные частные камеры видеонаблюдения позволили хакерам создать в Москве собственную систему слежки 2 ч.
Cisco обновляет портфель решений по обеспечению безопасности, ориентируясь на облака и «нулевое доверие» 2 ч.
VR-гарнитура Oculus Quest 2 впятеро превзошла предыдущую модель по популярности у покупателей 2 ч.
Задержка Apple с выпуском iPhone 12 стоила компании $100 млрд капитализации 3 ч.