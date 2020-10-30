Samsung раздумывает над гибким смартфоном-книжкой с пером S Pen

Описание очередного смартфона Samsung с гибким дисплеем появилось на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, южнокорейский гигант продолжает развивать направление аппаратов в формате книжки. Предложенный дизайн предусматривает наличие большого дисплея, складывающегося внутрь корпуса. Вероятно, на внешней стороне гаджета расположится вспомогательный экран.

Взаимодействовать с гибким дисплеем пользователи смогут не только при помощи пальцев, но и посредством фирменного пера S Pen. Для хранения последнего предусмотрен специальный слот в нижней части корпуса устройства.

Ходят слухи, что для взаимодействия с гибкими экранами Samsung разработает новую версию стилуса S Pen с технологией AES (Active Electrostatic Solution), не требующей наличия дигитайзера.

Не исключено, что описанную в патенте конструкцию получит смартфон Samsung Z Fold 3, презентация которого ожидается в следующем году. Южнокорейский гигант появившуюся в Интернете информацию не комментирует.