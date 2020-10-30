3DNewsНовости SoftwareОфисные пакетыПользователи Excel смогут самостоятельно...
Новости Software

Пользователи Excel смогут самостоятельно задавать новые типы данных

Корпорация Microsoft анонсировала новые возможности, которые станут доступны пользователям офисного приложения Excel, предназначенного для работы с электронными таблицами. Так в Excel появятся новые типы данных, которые пользователи смогут создавать самостоятельно на основе имеющейся информации.

Анонсированные изменения позволят управлять данными Excel по-новому. В настоящее время в одной ячейке может содержаться формула или какое-то конкретное значение. Возможность создания новых типов данных позволит помещать внутри одной ячейки набор структурированных данных, на которые может ссылаться остальная часть таблицы. Данные можно легко обновлять, чтобы поддерживать их актуальность. В общей сложности Microsoft добавит в Excel поддержку более 100 новых типов данных, использовать которые смогут подписчики Microsoft 365. В настоящее время новые возможности стали доступны в рамках программы предварительной оценки приложений Office.

Очевидно, что настраиваемые типы данных будут наиболее полезны для предприятий, которые ежедневно используют Excel в своей работе. К примеру, появится возможность импорта структурированного массива данных с последующим присвоением ему типа «клиент». Для этого предлагается использовать службу Microsoft Power BI или надстройку Power Query, которые выступают в роли инструмента переноса источников данных в типы данных Excel на стороне клиента, позволяя предприятиям соединять разные типы данных. Также появится возможность конвертирования существующих ячеек таблиц в связанные типы данных, благодаря чему процесс анализа информации станет проще.

Возможность создания новых типов данных в Excel появится у корпоративных пользователей Microsoft 365, которые оформили подписку на Power BI Pro. Что касается потребительского сегмента, то в настоящее время новые возможности тестируются участниками инсайдерской программы и в скором времени они станут доступны всем подписчикам Microsoft 365.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft исправила ошибку, из-за которой веб-версии приложений Office устанавливались без разрешения пользователей
Близится завершение поддержки Windows 10 версии 1709 и Office 2010
Конкурент Microsoft Office от Google переименован в Workspace и получил новые цены
Запуск обновления Windows 10 October 2020 Update может состояться уже сегодня
Платформа «1С:Предприятие» получила поддержку PWA-приложений, ботов и СУБД PostgreSQL 12
Состоялся релиз новой версии Proton 5.13 для запуска Windows-игр в Linux
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Офисные пакеты,
Теги: excel, office 365, office, microsoft
excel, office 365, office, microsoft
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 675
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 158
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 153
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент 129

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США
Кодзима прокомментировал недавний «тизер» продолжения Death Stranding
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели
«Это сложно представить»: Тодд Говард о релизе The Elder Scrolls 6 в качестве консольного эксклюзива Xbox
Пользователи Excel смогут самостоятельно задавать новые типы данных 2 мин.
Пользователи WhatsApp ежедневно отправляют более 100 млрд сообщений 15 мин.
Alphabet снова наращивает прибыль благодаря возвращению рекламодателей к Google 2 ч.
Видео: NVIDIA показала технологию подавления шумов при трассировке лучей на примере Watch Dogs: Legion 4 ч.
WRC 9 на PlayStation 5 будет работать в 4K при 60 кадрах/с и выйдет 19 ноября 4 ч.
Следующая часть антологии The Dark Pictures выйдет в 2021 году и будет называться House of Ashes 4 ч.
Видео: обзор игрового процесса ролевого экшена Tribes of Midgard для ПК и PS5 4 ч.
Некоторые недавно добавленные функции Windows 10 исчезли в новой предварительной сборке ОС 4 ч.
Системные требования и трейлер ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War 4 ч.
Blizzard огласила новую дату выхода расширения Shadowlands для World of Warcraft — 24 ноября 4 ч.
Cisco обновляет портфель решений по обеспечению безопасности, ориентируясь на облака и «нулевое доверие» 8 мин.
VR-гарнитура Oculus Quest 2 впятеро превзошла предыдущую модель по популярности у покупателей 11 мин.
Задержка Apple с выпуском iPhone 12 стоила компании $100 млрд капитализации 18 мин.
Xiaomi оборудует смартфон Redmi K40 пока не представленным процессором Snapdragon 21 мин.
Пандемия вернула к жизни рынок планшетов: продажи взлетели на четверть 31 мин.
Планета-бродяга размером с Землю обнаружена на просторах Млечного пути 2 ч.
Правительство Китая начало субсидировать городские программы развития транспорта на водороде 3 ч.
Большой экран, 5G и Wi-Fi 6 по цене $750 — это новый смарт-холодильник экосистемы Xiaomi 3 ч.
Акционеры одобрили выделение LG Chem в самостоятельную компанию 3 ч.
К 2023 году в российских 5G-сетях будет только около 200 тыс. абонентов 4 ч.