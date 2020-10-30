Пользователи Excel смогут самостоятельно задавать новые типы данных

Корпорация Microsoft анонсировала новые возможности, которые станут доступны пользователям офисного приложения Excel, предназначенного для работы с электронными таблицами. Так в Excel появятся новые типы данных, которые пользователи смогут создавать самостоятельно на основе имеющейся информации.

Анонсированные изменения позволят управлять данными Excel по-новому. В настоящее время в одной ячейке может содержаться формула или какое-то конкретное значение. Возможность создания новых типов данных позволит помещать внутри одной ячейки набор структурированных данных, на которые может ссылаться остальная часть таблицы. Данные можно легко обновлять, чтобы поддерживать их актуальность. В общей сложности Microsoft добавит в Excel поддержку более 100 новых типов данных, использовать которые смогут подписчики Microsoft 365. В настоящее время новые возможности стали доступны в рамках программы предварительной оценки приложений Office.

Очевидно, что настраиваемые типы данных будут наиболее полезны для предприятий, которые ежедневно используют Excel в своей работе. К примеру, появится возможность импорта структурированного массива данных с последующим присвоением ему типа «клиент». Для этого предлагается использовать службу Microsoft Power BI или надстройку Power Query, которые выступают в роли инструмента переноса источников данных в типы данных Excel на стороне клиента, позволяя предприятиям соединять разные типы данных. Также появится возможность конвертирования существующих ячеек таблиц в связанные типы данных, благодаря чему процесс анализа информации станет проще.

Возможность создания новых типов данных в Excel появится у корпоративных пользователей Microsoft 365, которые оформили подписку на Power BI Pro. Что касается потребительского сегмента, то в настоящее время новые возможности тестируются участниками инсайдерской программы и в скором времени они станут доступны всем подписчикам Microsoft 365.