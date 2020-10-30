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Система Samsung SmartThings Find поможет быстро находить потерянные смартфоны Galaxy

Южнокорейская компания Samsung представила сервис под названием SmartThings Find: данная система позволяет быстро и легко находить смартфоны и другие устройства Galaxy, даже если они не имеют подключения к Интернету.

В основу сервиса положены технология Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) и сверхширокополосная связь (UWB). При этом поиск утерянных гаджетов осуществляется за счёт других пользователей SmartThings.

В частности, потерянный аппарат после 30 минут пребывания в офлайне начинает передавать сигнал BLE, который могут зарегистрировать другие находящиеся поблизости устройства: от них данные о местонахождении поступят на сервер Samsung. Оттуда сигнал отправится к владельцу потерянного гаджета. Все пользовательские данные SmartThings Find зашифрованы и надёжно защищены, поэтому местоположение устройства не будет раскрыто посторонним.

После определения местоположения добраться до нужного места пользователь сможет благодаря инструкциям на карте. Приблизившись к точке, владелец аппарата может включить звуковой сигнал или функцию «Поиск поблизости», основанную на дополненной реальности: на экране появится цветная графика, которая становится ярче по мере приближения к предмету.

Новый сервис подходит для обнаружения смартфонов, планшетов и носимых устройств семейства Galaxy. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, носимая электроника,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон, поиск
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