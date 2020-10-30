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22 млн призванных псов, 1,3 млрд убитых врагов и почти 12 млн матчей: достижения игроков в сетевом режиме Ghost of Tsushima

Команда официального микроблога PlayStation поделилась сводной статистикой игроков за десять дней с запуска сетевого режима «Легенды» в самурайском экшене Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions.

За указанный промежуток времени пользователи успели поучаствовать в 11,7 млн матчей. Ранее разработчики приводили аналогичный показатель за первые выходные — свыше 2 млн.

Помимо прочего, суммарно игроки «Легенд» победили 1,3 млрд противников, 141 млн из которых пришёлся на о́ни (демонов из японской мифологии). Самым популярным из четырёх классов оказался убийца — его выбирали в 30 % случаев.

Также стало известно, что за первые десять дней с запуска «Легенд» геймеры призвали более 22,7 млн призрачных псов. В PlayStation предполагают, что эта цифра аналогична и для показателя поглаженных животных.

«Ого! Спасибо за невероятный отклик на Ghost of Tsushima: Legends! Мы поражены этой статистикой и ждём не дождёмся, когда завтра вы сможете сыграть в The Tale of Iyo!»прокомментировали достижения пользователей «Легенд» в Sucker Punch Productions.

The Tale of Iyo — первый из обещанных набегов в «Легендах». Рейд предназначен для четырёх человек и представляет собой «эпическое приключение из трёх частей». Старт мероприятия состоится 30 октября.

Ghost of Tsushima поступила в продажу 17 июля текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. По словам руководителя Sony Interactive Entertainment Джима Райана (Jim Ryan), игра превзошла все ожидания издательства.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: ghost of tsushima, sucker punch productions, sony interactive entertainment
ghost of tsushima, sucker punch productions, sony interactive entertainment
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