Everwild лишилась творческого руководителя, но в Rare не унывают

Портал Video Games Chronicle (VGC) со ссылкой на студию Rare сообщил, что команда разработки приключенческого экшена Everwild потеряла одного из своих ключевых сотрудников.

Речь идёт о теперь уже бывшем творческом руководителе проекта Саймоне Вудроффе (Simon Woodroffe), в прошлом участвовавшем в создании нескольких игр серии Sonic, включая Sonic Generations и Sonic & Sega All-Stars Racing.

Изменение в руководящем составе команды Everwild прокомментировал глава Rare Крейг Дункан (Craig Duncan): «Мы благодарим Саймона за его усердную работу над Everwild и желаем ему всего наилучшего в будущем».

«Коллектив Everwild в хороших руках и полон энтузиазма создать игру, которая подарит геймерам незабываемый опыт в мире природы и волшебства», — заверил обеспокоенных Дункан.

Что именно послужило причиной ухода Дункана с поста творческого руководителя, в Rare не сказали. По данным источников VGC, разработчик подал заявление об отставке ранее в октябре.

Вудрофф присоединился к Rare в 2012 году на правах творческого руководителя всей студии, а впоследствии занялся непосредственно Everwild. Предполагается, что теперь у руля проекта встанет его исполнительный продюсер Луиза О’Коннор (Louise O’Connor).

Даты или хотя бы примерных сроков выхода у Everwild пока нет. Игра создаётся для PC, Xbox Series X и Xbox Series S, хотя ещё в ноябре 2019 года была заявлена и для консоли текущего поколения Microsoft — Xbox One.