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Представлен смартфон Honor 10X Lite с большим экраном, квадрокамерой и батареей на 5000 мА·ч

Компания Huawei официально представила смартфон среднего уровня Honor 10X Lite, слухи о подготовке которого ранее мелькали в Интернете. Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом Magic UI 3.1.

В новинке задействован неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами — предположительно, чип Kirin 710. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.

Смартфон оборудован большим 6,67-дюймовым экраном с разрешением 2400 × 1080 точек (Full HD+). Применена панель с отверстием по центру в верхней области: здесь располагается 8-мегапиксельная селфи-камера. Дисплей занимает 90,3 % площади фронтальной поверхности корпуса.

Четверная тыльная камера вобрала в себя 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (120 градусов), 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макромодуль.

На боковую часть корпуса вынесен дактилоскопический сканер. В оснащение входят контроллер NFC, адаптер Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 22,5-ваттной подзарядкой. Аппарат имеет размеры 76,88 × 165,65 × 9,26 мм и весит 206 г.

Приобрести смартфон Honor 10X Lite можно будет по ориентировочной цене 210 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: huawei, honor, смартфон
huawei, honor, смартфон
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