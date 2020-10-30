В сети кофеен «Шоколадница» появились роботы-официанты

С 30 октября в двух заведениях сети кофеен «Шоколадница» обслуживать посетителей будут роботы-официанты. Внешне роботы напоминает этажерку с полками для подносов. Операционный директор ГК «Шоколадница» Юрий Владыкин рассказал ресурсу Forbes, что роботы будут помогать официантам — доставлять гостям заказы, просить их взять посуду с соответствующего подноса и отвозить грязную на мойку. Он сообщил, что средняя стоимость робота с учётом ПО составляет $12 000.

По словам представителя компании «Инфрапрайм технолоджи», бесплатно предоставившей для тестирования роботов, обслуживающий персонал кофеен будут включать две модели — BellaBot (модель, имитирующая черты домашнего кота) и PuduBot (без черт животного или человека, но с экраном, отображающим эмоции, улыбку и глаза).

Представитель также сообщил ресурсу Forbes, что эти модели, изготовленные китайской компанией Pudu Robotics, могут общаться на трёх языках — русском, английском и китайском.

В условиях пандемии коронавируса бесконтактное обслуживание приобретает всё большую популярность. Например, в июне сеть фастфуда KFC запустила «ресторан будущего» в Огородном проезде, где нет касс и персонала. Вместо них используются терминалы, блюда с кухни поступают в зону выдачи по конвейеру. Специальная роборука помещает блюда в ячейку, откуда их забирает посетитель.