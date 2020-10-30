Подготовка МКС к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-18» начнётся в ноябре

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на 12 ноября намечена очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Данный манёвр будет выполнен с целью начального формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой корабля «Союз МС-18».

Названный аппарат планируется запустить по программе МКС весной следующего года. Корабль доставит на орбиту очередную длительную экспедицию. Старт будет выполнен в апреле с площадки № 31 космодрома Байконур с использованием ракеты носителя «Союз-2.1а».

«После проведения корректирующего манёвра длительностью 363,5 секунды средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1,1 км и составит около 419,43 км над поверхностью Земли», — говорится в сообщении Роскосмоса.

А на 18 ноября намечен выход российских космонавтов в открытый космос. Как сообщает ТАСС, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков будут заниматься внекорабельной деятельностью в течение шести часов. Программа предусматривает проверку герметичности выходного люка модуля «Поиск», замену сменной панели регулятора расхода жидкости на модуле «Заря», чистку иллюминатора модуля «Звезда» и другие работы.

Кроме того, космонавты выполнят определённые операции по подготовке к отстыковке модуля «Пирс», который будет затоплен в Тихом океане перед включением в состав МКС нового блока «Наука».