Презентация смартфона LG со скручивающимся экраном ожидается в начале весны

Интернет-источники сообщают о том, что южнокорейская компания LG наметила на первый квартал следующего года презентацию как минимум двух любопытных смартфонов.

В частности, в январе или феврале дебютирует аппарат с кодовым названием Rainbow. Это будет производительное устройство, которое, впрочем, может остаться без флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 875. По слухам, LG решила подождать с выпуском устройств на этой платформе до второй половины 2021-го.

В марте компания, как ожидается, анонсирует уникальный смартфон, создающийся в рамках программы B Project. Особенностью этого устройства станет гибкий дисплей, скручивающийся внутри корпуса. Пользователи при необходимости смогут вытягивать панель, увеличивая полезную площадь экрана, скажем, в играх или при просмотре мультимедийных материалов.

Интернет-источники также отмечают, что LG продолжит наращивать производство смартфонов по модели ODM (Original Design Manufacturer). Такие устройства несут бренд LG, но выпускаются сторонними компаниями.

В 2018-м на долю ODM-аппаратов пришлось около 10 % в общем объёме выпуска телефонов LG. В 2019-м этот показатель составил 30 %, а в текущем году он достигнет 60 %. В 2021-м доля таких «трубок» и вовсе вырастет до 70 %.

По итогам текущего года LG рассчитывает реализовать около 26 млн смартфонов. В следующем году планируется отгрузить более 30 млн устройств.