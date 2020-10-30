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Издатель Outer Wilds и Sayonara Wild Hearts открыла собственную студию для разработки игр

Компания Annapurna Interactive (издатель What Remains of Edith Finch и Sayonara Wild Hearts) объявила о создании первой собственной студии-разработчика. Она базируется в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Неизвестно, кто будет руководить новой студией. Кроме того, Annapurna Interactive ищет гейм-директора и старшего продюсера для работы над своим первым проектом, подробности которого неизвестны.

Annapurna Interactive добилась большого успеха в качестве издателя космического приключения Outer Wilds, получившего награду BAFTA Game Awards 2020 в категории «Игра года», «Лучшая оригинальная игра» и «Лучший гейм-дизайн». Компания начала издавать игры в 2016 году и с тех пор выпустила такие хиты, как Gorogoa, Florence и Kentucky Route Zero.

Ранее в этом году она подписала многолетний контракт со студией Simogo (Sayonara Wild Hearts). Вместе они выпустят несколько мультиплатформенных игр.

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Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: annapurna interactive
annapurna interactive
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