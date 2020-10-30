Европейские регуляторы хотят понимать, как интернет-гиганты навязывают рекламу потребителям

Гиганты эпохи цифровой экономики подвергаются критике антимонопольных органов не только в США, но и в Европе. Представитель Еврокомиссии недавно заявила, что на рассмотрение местных властей будут предложены законопроекты, обязывающие интернет-гигантов по запросу властей не только демонстрировать свои алгоритмы, но и открывать доступ к архиву рекламы.

Курирующая вопросы антимонопольного контроля в цифровой сфере Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) на этой неделе заявила, что соответствующие поправки могут быть внесены Европарламентом в антимонопольное законодательство, чтобы усилить контроль за деятельностью в регионе компаний Google, Amazon, Apple и Facebook. Черновые варианты законопроектов будут внесены на обсуждение второго декабря, на их окончательное согласование уйдёт около года, как отмечает Reuters.

По запросу властей американские интернет-гиганты должны будут предоставить доступ к своим программным алгоритмам, позволяющим таргетировать рекламные предложения среди пользователей их сервисов. В случае необходимости компетентные органы, как подразумевают законопроекты, смогут получать доступ к архиву рекламы. Следователи при необходимости могут заинтересоваться и другими архивными данными, которые компании должны будут предоставить при подозрениях на злоупотребление своим рыночным положением.

Американские парламентарии тоже давно и активно обсуждают степень влияния интернет-гигантов на все сферы деятельности человека. Самые радикальные предложения подразумевают принудительную сегментацию бизнеса крупнейших корпораций. Представителям последних приходится регулярно доказывать властям, что они не злоупотребляют своим рыночным положением и не притесняют более мелких конкурентов.