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Единая подписка на сервисы Apple One сегодня станет доступна пользователям по всему миру, включая Россию

По сообщениям сетевых источников, сегодня состоится запуск пакетной подписки на сервисы компании Apple, анонс которой состоялся в прошлом месяце. Новая услуга станет доступна пользователям по всему миру, в том числе и в России.

С помощью Apple One пользователи могут легко подписаться на все интересующие их сервисы компании, такие как Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и др. Сервисы, которые входят в выбранный пакет, могут использоваться на любых поддерживаемых устройствах компании Apple.

На момент анонса Apple One в сентябре было представлено три варианта подписки. Однако в России будут доступны только два варианта, по крайней мере на момент запуска. «Индивидуальная подписка» включает в себя музыкальный и кинематографический сервисы Apple Music и Apple TV+, стриминговый игровой сервис Apple Arcade и 50 Гбайт облачного пространства в iCloud, которые могут использоваться для хранения пользовательских данных. Стоимость этого тарифа составляет 365 рублей в месяц. За 525 рублей в месяц можно оформить «Семейную подписку», которая включает в себя те же сервисы и 200 Гбайт облачного пространства в iCloud. Семейным тарифом могут одновременно пользоваться до шести человек.

В рамках Apple One предоставляется бесплатный пробный период, который длится в течение первых 30 дней пользования и распространяется на сервисы, в которых у пользователя нет действующих подписок и начатых пробных периодов. Подписка Apple One предполагает, что пользователи будут получать один чек за оплату всех сервисов разом. Кроме того, при необходимости можно перейти на использование другого тарифа.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: apple one, apple, сервисы
apple one, apple, сервисы
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