Xiaomi готовит к выпуску складной смартфон под кодовым названием Cetus

Складные устройства стремительно набирают популярность на рынке смартфонов. В данный момент в этом сегменте лидирует Samsung, на счету которой уже три таких аппарата. Помимо южнокорейского техногиганта, складные смартфоны с гибкими дисплеями производят Royole, Huawei и Motorola. Теперь сообщается, что на этот рынок вскоре может выйти и Xiaomi.

Компания демонстрировала прототип своего складного смартфона ещё в 2019 году. Позже устройство появлялось в двух коротких видеороликах. Тем не менее, Xiaomi не раскрыла спецификации смартфона и не назвала его дату выпуска. Вместо этого все силы были брошены в работу над Mi Mix Alpha, который так и не пошёл в серию.

Теперь, спустя почти два года после первых упоминаний о складном смартфоне Xiaomi, один из экспертов XDA Developers обнаружил в коде бета-версии MIUI 12 упоминание о складном смартфоне с кодовым названием Cetus. Об устройстве известно лишь то, что оно будет работать на базе Android 11, а в его основу ляжет чипсет Qualcomm Snapdragon. Также известно, что основная камера смартфона получит 108-Мп основной датчик.

Предполагается, что выпуск Xiaomi Cetus уже не за горами. Учитывая политику компании, можно предположить, что это устройство станет самым доступным на рынке гибким смартфоном. Тем не менее, есть вероятность, что его можно будет приобрести лишь в Китае.