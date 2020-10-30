Sekiro, GTA V, RDR 2 и другие со скидками до 85 %: в PS Store началась новая распродажа

В магазине PlayStation Store не успела ещё закончиться хэллоуинская распродажа, как уже началась новая. Она получила название «Планета скидок» и охватывает 330 проектов. Максимальная скидка на акционные товары составляет 85 %. Предложение актуально до 21 ноября.
Подборка игр, которые подешевели в рамках свежей распродажи, получилась довольно разношёрстной. Есть как старые известные проекты, так и хиты двух последних лет. К первым относятся Grand Theft Auto V, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и BioShock, а ко вторым — Sekiro: Shadows Die Twice, Red Dead Redemption 2 и Battlefield V.
Некоторые предложения на распродаже присутствуют ниже (все цены указаны в рублях):
- Battlefield V — 1283;
- GTA V Premium Online Edition — 1143;
- Red Dead Redemption 2 — 1679;
- Life is Strange 2 — 918;
- Hunt: Showdown Master Hunter Edition — 2859;
- Project CARS 2 — 719;
- Sekiro: Shadows Die Twice GOTY — 3249;
- Rebel Cops — 215;
- Star Wars: Squadrons — 2174;
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 2249.
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