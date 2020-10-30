iFixit: камеру в iPhone 12 невозможно заменить без фирменного инструмента Apple

iFixit обнаружила, что ремонт или замену камеры iPhone 12 невозможно произвести без специального инструмента Apple, который доступен только сертифицированным компанией сервисным центрам. Предполагается, что это сделано преднамеренно, чтобы предотвратить несанкционированный ремонт смартфонов.

iFixit обнаружила проблему, когда её специалисты попытались поменять местами модули камер двух iPhone 12. Подозрения были подтверждены официальной документацией Apple. Сообщается также о некорректном функционировании других компонентов при их установке с другого iPhone 12. Есть предположения, что это может быть всего лишь ошибкой, которую Apple позже исправит. Тем не менее, в данный момент для ремонта или замены камер или дисплеев на смартфонах серии iPhone 12 необходимо использовать проприетарный программный комплекс Apple System Configurator с привязкой к облаку.

Сообщается, что при установке модуля от другого iPhone 12, камера смартфона перестаёт нормально функционировать, реагируя лишь на определённые действия, иногда зависая и полностью переставая реагировать на любые действия. Что касается замены дисплея, тут всё проще. Экран работает без всяких проблем, однако пользователь получает уведомление о том, что он может быть неоригинальным, даже если используется деталь, снятая с другого iPhone.