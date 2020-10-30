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В нашей Галактике может быть до 300 млн инопланетных цивилизация, но это не точно

Предложенная 60 лет назад формула Дрейка, которая породила водопады субсидий на поиски внеземной жизни, содержит семь множителей, из которых весьма приблизительно определены только два. Получить из этого что-то конкретное не представляется возможным, хотя очень хочется. А на днях учёные заявили о получении третьего значения для формулы Дрейка, что позволило «уточнить» потенциальное количество технологически развитых цивилизаций в нашей галактике.

Экзопланета Kepler-186f по представлению художника. Источник изображения: NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

Экзопланета Kepler-186f в представлении художника. Источник изображения: NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

Усилиями астрономов и благодаря отправленным на орбиту космическим телескопам удалось очень приблизительно определить количество образуемых в нашей галактике за год звёзд и долю солнцеподобных звёзд, обладающих планетами.

После длительной охоты за экзопланетами появилась возможность как-то определить ещё один множитель — среднее количество планет (и спутников) с подходящими условиями для зарождения цивилизации. Но это третье значение постоянно уточняется, поскольку мы ещё мало знаем об условиях зарождения жизни на планетах. Тем не менее, в эту категорию можно отнести экзопланеты в обитаемой зоне звёзд, где вода в жидком виде может задержаться на поверхности планет.

Новое исследование попыталось уточнить этот третий множитель на основе данных об интенсивности освещения экзопланет родительской звездой. Эти данные можно получить из информации о звёздах в составе Млечного Пути, которую с 2013 года собирает европейский космический телескоп Gaia. Исследователи соединили базу миссии Gaia с данными телескопа Кеплер об обнаруженных экзопланетах и отобрали наиболее вероятных кандидатов на роль колыбелей инопланетных технологических цивилизаций. Таковых в нашей галактике, если верить уточнённым расчётам, не менее 300 млн. Чуть меньше, чем живёт американцев в США.

Формула Дрейка. Копия экрана из Википедии

Формула Дрейка. Фрагмент статьи из Википедии

Совершенно очевидно, что эти данные не отражают реальной картины, и могут быть как близкими к ней, так и бесконечно далёкими. Тем не менее, это то, от чего астрономы будут отталкиваться при выборе экзопланет для дальнейшего детального изучения (наличия и состава атмосферы, радиосигналов и прочего). В случае успеха это сэкономит время и труд, а если теория неверна, что же, отрицательный результат — тоже результат.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: учёные, экзопланеты, космос, жизнь
учёные, экзопланеты, космос, жизнь
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