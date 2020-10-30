3DNewsНовости SoftwareСимуляторTropico 6 – Nintendo Switch Edition пост...
Новости Software

Tropico 6 – Nintendo Switch Edition поступит в продажу 6 ноября

Компания Kalypso Media и студия Limbic Entertainment объявили о том, что стратегия Tropico 6 выйдет на Nintendo Switch 6 ноября. Это будет особая версия с несколькими свежими косметическими элементами: новым дизайном дворца, прудом фламинго и туристическим костюмом Президенте.

В Tropico 6 вам предстоит стать грозным диктатором (или миролюбивым слугой народа, если захотите) на островном государстве. Игра разделена на четыре этапа. В каждом вас ждут испытания на международной арене и трудности, которые связаны с управлением собственным народом.

Кроме того, впервые в серии в Tropico 6 реализованы огромные архипелаги. Вам придётся управлять несколькими островами сразу. В дополнение к этому в вашем арсенале будут агенты, которые умеют воровать чудеса свет у других стран. Конечно, в игре присутствуют не только политические элементы, но и градостроительные: вам доступно строительство мостов, тоннелей и дворцов, развитие транспорта и инфраструктуры.

В настоящее время Tropico 6 уже вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На Nintendo Switch игра стоит 3749 рублей, но до 6 ноября действует скидка 10 % в Nintendo eShop.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Облачная версия Resident Evil 3 для Nintendo Switch была замечена на сайте запуска потоковой Control
Games with Gold в ноябре: Aragami, LEGO Indiana Jones и другие игры
Grasshopper показала геймплей No More Heroes 3 и выпустила первые две части серии на Switch
«Это сложно представить»: Тодд Говард о релизе The Elder Scrolls 6 в качестве консольного эксклюзива Xbox
Кодзима прокомментировал недавний «тизер» продолжения Death Stranding
Переработки с 2014 года и $430 в месяц: аниматор The Witcher 3 рассказала о работе в CD Projekt RED
Рубрики: Новости Software, игры, Симулятор, RTS, Nintendo,
Теги: tropico 6, kalypso media, limbic entertainment, rts, симулятор
tropico 6, kalypso media, limbic entertainment, rts, симулятор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 684
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 156
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент 156
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели 143

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент
Переработки с 2014 года и $430 в месяц: аниматор The Witcher 3 рассказала о работе в CD Projekt RED
«Это сложно представить»: Тодд Говард о релизе The Elder Scrolls 6 в качестве консольного эксклюзива Xbox
Глава студии-разработчика Cyberpunk 2077 извинился перед сотрудниками за свои «унизительные и пагубные» слова о сверхурочных
Хакеров ужасами не испугать: The Dark Pictures: Little Hope взломали в день релиза 48 мин.
Tropico 6 – Nintendo Switch Edition поступит в продажу 6 ноября 51 мин.
Теперь в облаке Apple iCloud можно купить до 4 Тбайт пространства 2 ч.
Facebook начала публичное тестирование тёмной темы в своём приложении для Android 2 ч.
Видеорассказ AMD о работе с Codemasters над оптимизиацией DiRT 5 под Radeon RX 6000 4 ч.
Единая подписка на сервисы Apple One сегодня станет доступна пользователям по всему миру, включая Россию 5 ч.
Европейские регуляторы хотят понимать, как интернет-гиганты навязывают рекламу потребителям 5 ч.
Издатель Outer Wilds и Sayonara Wild Hearts открыла собственную студию для разработки игр 5 ч.
Доход Amazon AWS в III квартале такой же, как у Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Cloud вместе взятых 5 ч.
«Яндекс» выделил облачную платформу Yandex.Cloud в самостоятельный бизнес-юнит 6 ч.
ASUS запустила акцию для своих пользователей, чтобы поддержать их во время пандемии 2 ч.
Apple начала продавать спорный магнитный кошелёк для iPhone 12 за $59 2 ч.
В нашей Галактике может быть до 300 млн инопланетных цивилизаций, но это не точно 3 ч.
iFixit: камеру в iPhone 12 невозможно заменить без фирменного инструмента Apple 4 ч.
Xiaomi готовит к выпуску складной смартфон под кодовым названием Cetus 4 ч.
Biostar представила доступную материнскую плату B450MX для компактных игровых ПК 5 ч.
ИИ-ускорители Flex Logix InferX X1 готовы побороться с NVIDIA Jetson Xavier NX и Tesla T4 5 ч.
SiFive HiFive Unmatched: ультимативная Mini-ITX плата для RISC-V разработчиков 5 ч.
Квартальная выручка LG Electronics выросла на 7,8 %, но смартфоны приносят убытки 5 ч.
Презентация смартфона LG со скручивающимся экраном ожидается в начале весны 6 ч.