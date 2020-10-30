Tropico 6 – Nintendo Switch Edition поступит в продажу 6 ноября

Компания Kalypso Media и студия Limbic Entertainment объявили о том, что стратегия Tropico 6 выйдет на Nintendo Switch 6 ноября. Это будет особая версия с несколькими свежими косметическими элементами: новым дизайном дворца, прудом фламинго и туристическим костюмом Президенте.

В Tropico 6 вам предстоит стать грозным диктатором (или миролюбивым слугой народа, если захотите) на островном государстве. Игра разделена на четыре этапа. В каждом вас ждут испытания на международной арене и трудности, которые связаны с управлением собственным народом.

Кроме того, впервые в серии в Tropico 6 реализованы огромные архипелаги. Вам придётся управлять несколькими островами сразу. В дополнение к этому в вашем арсенале будут агенты, которые умеют воровать чудеса свет у других стран. Конечно, в игре присутствуют не только политические элементы, но и градостроительные: вам доступно строительство мостов, тоннелей и дворцов, развитие транспорта и инфраструктуры.

В настоящее время Tropico 6 уже вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На Nintendo Switch игра стоит 3749 рублей, но до 6 ноября действует скидка 10 % в Nintendo eShop.