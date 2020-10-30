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Теперь в облаке Apple iCloud можно купить до 4 Тбайт пространства

Сегодня Apple запустила пакетную подписку Apple One по всему миру, включая Россию. Подписчики Apple One получили возможность приобрести дополнительное пространство в облачном хранилище iCloude сверх того, что включено в их тарифный план. Таким образом, пользователи сервиса теперь могут получить до 4 Тбайт места в iCloud.

appleinsider.com

appleinsider.com

Ранее самый дорогой тарифный план включал в себя только 2 Тбайт места в облаке, чего некоторым владельцам iPhone, использующим свои устройства на полную, не хватает. Смартфоны Apple способны снимать потрясающие ролики в разрешении 4К, которые «съедают» гигабайты на глазах. Теперь пользователи смогут удвоить объём облачного хранилища, докупив 2 Тбайт места в iCloud в дополнение к тарифному плану Apple One на 2 Тбайт.

appleinsider.com

appleinsider.com

Apple сохранила стандартные цены на хранилище iCloud. Это означает, что дополнительные 2 Тбайт обойдутся пользователям в $9,99. При покупке ещё и подписки Apple One Premier общая сумма составит $39,94 в месяц. Кроме того, покупка новой пакетной подписки даст пользователям доступ к всем преимуществам онлайн-сервисов Apple.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств,
Теги: новинка, подписка, облачное хранилище, apple, icloud
новинка, подписка, облачное хранилище, apple, icloud
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