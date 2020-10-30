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Хакеров ужасами не испугать: The Dark Pictures: Little Hope взломали в день релиза

Вот и ещё одна новая игра оказалась взломана. Интерактивный ужастик The Dark Pictures: Little Hope появился на пиратских ресурсах в день релиза, то есть сегодня, 30 октября. Отправила его туда известная хакерская группировка CODEX, а позже появились релизы и от 3DM с chronos.

Такой быстрый взлом объясняется довольно просто: The Dark Pictures: Little Hope была оснащена лишь стандартной DRM-защитой сервиса Steam. Как передаёт ресурс CrackWatch, её не стали снабжать Denuvo или другими похожими системами. Хотя, судя по последним тенденциям, для хакеров и они сейчас не помеха. Группировка CPY, например, отлично справилась с девятой версией Denuvo в ремейке Mafia, а потом обошла её же в Marvel's Avengers. Примерно в то же время хакер Empress смогла преодолеть собственную защиту Rockstar Games в Red Dead Redemption 2.

Напомним: The Dark Pictures: Little Hope рассказывает историю преподавателя и группы студентов, попавших в автокатастрофу возле городка Литтл-Хоуп. Это поселение знаменито тем, что в прошлом здесь активно охотились на ведьм. Теперь же оно кажется опустевшим, но первое впечатление обманчиво. Персонажам предстоит столкнуться с самыми разнообразными ужасами в городке и бороться за собственную жизнь.

The Dark Pictures: Little Hope доступна на ПК, PS4 и Xbox One.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик,
Теги: the dark pictures: little hope, supermassive games, bandai namco entertainment, хоррор
the dark pictures: little hope, supermassive games, bandai namco entertainment, хоррор
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