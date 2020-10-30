Galax создала виртуальный шоу-рум, где видеокарты NVIDIA всегда в наличии. И среди них обнаружилась GeForce RTX 3060

Компания Galax создала виртуальный шоу-рум, в котором демонстрируются её продукты. Если перейти по этой ссылке, то можно попасть в просторное трёхмерное помещение с различными отделами, где демонстрируются (правда, в низком разрешении) изображения видеокарт GeForce RTX 20-й и 30-й серии, в том числе в знаменитом исполнении Hall of Fame.

Что интересно, на одном из стендов виртуального магазина была обнаружена коробка с видеокартой GeForce RTX 3060, которую NVIDIA пока ещё не анонсировала. К сожалению, попытка взаимодействия с этим виртуальным товаром ни к чему не приводит.

Нас не отправляет на специальную веб-страницу продукта, как это происходит с другими предложениями, где можно было бы ознакомиться с техническими характеристиками товара.

Помимо видеокарт в виртуальном шоу-руме присутствуют отделы материнских плат на базе чипсетов Intel и AMD, оперативной памяти, стенды с предложениями от партнёров компании — мониторами Philips, блоками питания Antec, компьютерными корпусами Fractal Desing и т.д.

В основной комнате также можно найти несколько игровых автоматов. На одном из них можно сыграть в простенький шутер.

С помощью других — принять участие в розыгрыше настоящих призов, ответив на вопросы, связанные с продуктами компании.

Ещё имеется две отдельные комнаты. Одна представляет собой зал славы партнёров-стримеров компании Galax (в их числе российское издание Goha.ru). Если кликнуть на карточку того или иного стримера, то можно перейти на его страницу на платформе, на которой этот стример проводит трансляции.

К слову, несмотря на простоту виртуального окружения, управление в нём не очень интуитивное и в какой-то степени даже недоработанное. Автор этих строк лишь с 5 попытки смог попасть на страницу российского канала.

Вторая виртуальная комната отведена под видеокарты серии Hall of Fame. Там представлены все модели графических решений, выпускавшиеся в своё время под этим брендом, и завоевавшие множество наград за свою производительность и разгонный потенциал. В центре комнаты находится большая виртуальная статуя новой видеокарты Hall of Fame серии GeForce RTX 30xx. Рядом с ней расположен цифровой дисплей, который используется в последних видеокартах данной серии и отображает технические характеристики. К сожалению, из-за качества картинки так и не удалось разобрать, что же там написано.