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PlayStation 5 не сможет запустить некоторые игры Ubisoft для PlayStation 4

Компания Ubisoft в заметке о сервисе Ubisoft Connect рассказала о том, как будет работать обратная совместимость и межплатформенные функции в играх издателя. Как оказалось, у PlayStation 5 с некоторыми из них будут проблемы.

Ранее Ubisoft заявила об объединении сервисов Uplay и Ubisoft Club в единую платформу под названием Ubisoft Connect. Она предлагает межплатформенные функции в играх, включая перенос сохранений и многопользовательские режимы.

Возможности переноса сохранений будут работать в полной мере в Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, Riders Republic и Hyper Scape. А вот Watch Dogs: Legion и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege поддерживают их только в рамках семейств консолей.

Однако самая интересная информация кроется в абзаце про обратную совместимость. Ubisoft указала, что все её игры для Xbox One будут работать на Xbox Series X и S. Тем временем у PlayStation 5 возникли трудности с воспроизведением некоторых проектов для PlayStation 4. Игры, перечисленные ниже, не будут запускаться по обратной совместимости на новой консоли:

Sony Interactive Entertainment пока никак не прокомментировала эту информацию.

Напомним, что PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября.

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Рубрики: Новости Software, игры, PlayStation,
Теги: playstation 5, обратная совместимость, ubisoft, assassin's creed syndicate
playstation 5, обратная совместимость, ubisoft, assassin's creed syndicate
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