PlayStation 5 не сможет запустить некоторые игры Ubisoft для PlayStation 4

Компания Ubisoft в заметке о сервисе Ubisoft Connect рассказала о том, как будет работать обратная совместимость и межплатформенные функции в играх издателя. Как оказалось, у PlayStation 5 с некоторыми из них будут проблемы.
Ранее Ubisoft заявила об объединении сервисов Uplay и Ubisoft Club в единую платформу под названием Ubisoft Connect. Она предлагает межплатформенные функции в играх, включая перенос сохранений и многопользовательские режимы.
Возможности переноса сохранений будут работать в полной мере в Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, Riders Republic и Hyper Scape. А вот Watch Dogs: Legion и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege поддерживают их только в рамках семейств консолей.
Однако самая интересная информация кроется в абзаце про обратную совместимость. Ubisoft указала, что все её игры для Xbox One будут работать на Xbox Series X и S. Тем временем у PlayStation 5 возникли трудности с воспроизведением некоторых проектов для PlayStation 4. Игры, перечисленные ниже, не будут запускаться по обратной совместимости на новой консоли:
- Assassin’s Creed Syndicate;
- Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack;
- Assassin’s Creed Chronicles India;
- Assassin’s Creed Chronicles China;
- Assassin’s Creed Chronicles Russia;
- Risk;
- Star Trek Bridge Crew;
- Werewolves Within;
- Space Junkies.
Sony Interactive Entertainment пока никак не прокомментировала эту информацию.
Напомним, что PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября.
Источник:
Все комментарии премодерируются.