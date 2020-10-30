AMD опубликовала новые тесты Radeon RX 6000 и опять победила GeForce RTX 30-й серии, но теперь по-другому

В минувшую среду компания AMD представила долгожданные видеокарты Radeon RX 6000-й серии на графических процессорах Navi 2X с архитектурой RDNA2. На презентации компания показала, что новинки способны справиться с новейшими решениями NVIDIA, в том числе и флагманской RTX 3090. Теперь же AMD опубликовала свежие результаты игровых тестов Radeon RX 6000. И их главное отличие в том, что они показывают средние, а не максимальные показатели FPS.

Для начала напомним, что AMD представила три видеокарты нового поколения: флагманскую Radeon RX 6900 XT за $999, немного менее производительную Radeon RX 6800 XT за $649 и на данный момент самую простую Radeon RX 6800 за $579. Первая получила графический процессор с 80 вычислительными блоками (CU), вторая — с 72 CU, а третья — с 60 CU. Максимальные рабочие частоты во всех случаях превышают 2000 МГц. Все три видеокарты оснащены 16 Гбайт памяти GDDR6, а также имеют по 128 Мбайт буфера Infinity Cache, который призван ускорять подсистему памяти.

Компания AMD приводит средние показатели FPS при тестировании трёх своих новинок в десяти играх в разрешениях 4K (3840 × 2160 точек) и QHD (2560 × 1440 точек). Для сравнения также приведены средние результаты тестов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 FE и GeForce RTX 2080 Ti FE. Видеокарты тестировались в системе на новом процессоре AMD Ryzen 5900X c 16 Гбайт DDR4-3200. Операционная система — Windows 10 Pro (19041.508), версия драйвера AMD — 20.45-201013n, версия драйвера NVIDIA — 456.71.

1440p

В девяти из десяти игр в разрешении QHD как минимум одна из видеокарт AMD оказывалась впереди всех остальных тестируемых ускорителей. В некоторых случаях, например, Battlefield V, так и вовсе, даже относительно бюджетная Radeon RX 6800 оказывалась быстрее флагманской GeForce RTX 3090, при почти трёхкратной разнице в цене. Единственная игра, где «зелёная» видеокарта оказалась впереди — Wolfenstein Youngblood.

2160p

А вот в разрешении 4K ситуация обстоит несколько иначе. Здесь только в половине игр видеокарты AMD оказались на первой строчке рейтинга. В остальных случаях их обогнала флагманская GeForce RTX 3090, а в игре Tom Clancy's The Division 2 даже GeForce RTX 3080 FE оказалась быстрее всех новинок AMD, даже более дорогой Radeon RX 6900 XT.

FPS/$

Ещё AMD приводит графики с соотношением производительности к цене, или проще говоря сколько FPS приходится на каждый доллар цены ускорителя. В большинстве случаев видеокарты AMD Radeon RX 6800 и RX 6800 XT оказались наиболее выгодным приобретением. Все тесты можно посмотреть здесь.

Тут важно заметить, что представленные AMD результаты были достигнуты с использованием функции Smart Access Memory, которая обеспечивает CPU прямой доступ к памяти видеокарты. Это обеспечивает повышение производительности, но работает функция только при использовании новых видеокарт AMD с новейшими процессорами Ryzen 5000-й серии. Именно поэтому очень интересно дождаться независимых тестов, особенно в системах на процессорах Intel. Это даст понимание, на что на самом деле способны новые видеокарты AMD.