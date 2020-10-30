Logitech G представила игровую периферию для поклонников League of Legends

Игровой бренд Logitech G совместно с Riot Games представили серию игровых устройств, выполненных в стилистике League of Legends. В их число вошли игровая гарнитура, наушники-вкладыши, беспроводная мышь и коврик для мыши.

Гарнитура Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB LoL украшена логотипом K/DA на чашках. Устройство выполнено в белом цвете и оснащено голубовато-зелёной подветкой. Двухслойные амбушуры окрашены в чёрный цвет. Устройство способно обеспечить 29 часов автономной работы. Для зарядки используется разъём USB Type-C. Высокое качество звука обеспечивают 40-мм драйверы PRO-G, работающие в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Микрофон съёмный. Стоимость гарнитуры составляет $130.

Наушники-вкладыши G333 LoL являются первым подобным продуктом Logitech G. Они выполнены в тех же цветах, что и гарнитура G733. В каждом из наушников установлены 5,8- и 9,2-мм драйверы, обеспечивающие звук, насыщенный густыми басами. Цена устройства составляет $50.

Беспроводная мышь Logitech G304/G305 LoL K/DA Edition выполнена в белом цвете с чёрными кнопками. На правой клавише нанесён логотип K/DA. Мышь весит всего 99 грамм. В ней используется сенсор HERO с разрешением 12 000 DPI. Время автономной работы устройства составляет 250 часов, а его цена равна $60.

Коврик Logitech G840 XL LoL K/DA Edition имеет размер 45 × 90 см. Его толщина равна 3 мм. Коврик украшен изображениями всех ключевых персонажей League of Legends и логотипом K/DA, выполненным в чёрно-синей цветовой гамме. Он имеет прорезиненную поверхность и стоит $50.

Новые аксессуары уже доступны в Китае. На глобальный рынок они выйдут в 2021 году.