3DNewsНовости SoftwareСимуляторПостапокалиптическая стратегия Surviving...
Новости Software

Постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath выйдет на Nintendo Switch

Компания Paradox Interactive и студия Iceflake объявили о том, что постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath выйдет на Nintendo Switch наряду с ранее анонсированными версиями для ПК, PlayStation 4 и Xbox весной 2021 года.

Версия раннего доступа Surviving the Aftermath в настоящее время вышла на ПК (Steam и Epic Games Store), а также на Xbox One.

«Игроки просят поддержки Nintendo Switch с тех пор, как мы впервые представили игру на PDXCON в прошлом году, — сказал гейм-директор Surviving the Aftermath Лассе Лильедал (Lasse Liljedahl). — Верные своему слову и прислушиваясь к отзывам игроков, мы много работали над оптимизацией игры для консоли Nintendo. Расширение до Switch делает Surviving the Aftermath более доступной для нашего сообщества и позволяет игрокам наслаждаться игрой, где бы они ни находились».

В Surviving the Aftermath вам нужно выжить в постапокалиптическом мире будущего и привести человечество к процветанию. Ресурсов катастрофически мало, но после конца света вы начинаете практически с нуля, а значит, перед вами возникает множество возможностей: в вашей колонии можно построить сооружения для разнообразных целей, включая фермерство и исследования, а также нанять почти сотню уникальных специалистов различных направлений.

В игре присутствует шесть видов процедурно генерируемых миров. Особенности местности каждого из них напрямую влияют на то, как вам нужно развивать колонию. Важно помнить, что каждое решение имеет последствия, и ваша репутация в других поселениях влияет на торговые отношения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Облачная версия Resident Evil 3 для Nintendo Switch была замечена на сайте запуска потоковой Control
Только шесть игр на PS5 исполняются с частотой 120 кадров/с, и лишь одна из них — в 4К при 120 кадрах/с
В EGS началась раздача Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered, на очереди — Wargame: Red Dragon
«Это сложно представить»: Тодд Говард о релизе The Elder Scrolls 6 в качестве консольного эксклюзива Xbox
Переработки с 2014 года и $430 в месяц: аниматор The Witcher 3 рассказала о работе в CD Projekt RED
Кодзима прокомментировал недавний «тизер» продолжения Death Stranding
Рубрики: Новости Software, игры, Симулятор, RTS, Nintendo,
Теги: surviving the aftermath, paradox interactive, iceflake studios, стратегия, симулятор
surviving the aftermath, paradox interactive, iceflake studios, стратегия, симулятор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 684
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент 162
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели 148
Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США 123

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Планета-бродяга размером с Землю обнаружена на просторах Млечного пути
Amazon складывает гибкие смартфоны Motorola RAZR 5G перед отправкой клиентам
ASUS запустила акцию для своих пользователей, чтобы поддержать их во время пандемии
Глава студии-разработчика Cyberpunk 2077 извинился перед сотрудниками за свои «унизительные и пагубные» слова о сверхурочных
Chevrolet в 2021 году начнёт продавать комплекты для превращения старых машин в электрокары
Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall — приключенческая RPG для VR-гарнитур 5 мин.
Свежий трейлер League of Legends посвящён обзору нового чемпиона — певицы Серафины 9 мин.
Карточный роглайк Cultist Simulator от автора Sunless Sea выйдет на Nintendo Switch 13 мин.
Продажи Resident Evil 3 превысили 3 млн копий — Capcom отчиталась о рекордном втором квартале 18 мин.
В Marvel's Spider-Man: Miles Morales появится костюм Майлза из «Человек-паук: Через вселенные» 19 мин.
Genshin Impact стала одним из самых успешных дебютов среди мобильных игр — $245 млн за первый месяц 23 мин.
Постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath выйдет на Nintendo Switch 27 мин.
PlayStation 5 не сможет запустить некоторые игры Ubisoft для PlayStation 4 29 мин.
Американский суд послал повестку по WhatsApp. Вручение подтвердили галочкой в мессенджере 10 ч.
Samsung обновит интерфейс фирменного магазина приложений Galaxy Store 12 ч.
Флагманский чип Snapdragon 875 утрёт нос всем процессорам в новейших смартфонах 2 ч.
Тяжёлая ракета «Ангара» полетит во второй раз в конце ноября 2 ч.
Часть наушников Apple AirPods Pro попала под отзыв из-за дефектов 3 ч.
В России создадут передовые полимеры для перспективной электроники 3 ч.
Неттоп EliteMini BOX X400 оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 PRO 4750G 3 ч.
«Лидер»: в России предложена концепция новой ракеты для полётов к Марсу 4 ч.
Карманный SSD-накопитель OWC Envoy Pro Elektron обеспечивает скорость более 1000 Мбайт/с 4 ч.
Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 3080 Aorus Xtreme WaterForce WB с водоблоком полного покрытия 10 ч.
Ранние тесты Intel Rocket Lake-S обещают прирост однопоточной производительности более 18 % по сравнению с Comet Lake-S 11 ч.
Половину смартфонов с гибкими OLED-панелями в 2021 году продаст Apple 11 ч.