Компания Paradox Interactive и студия Iceflake объявили о том, что постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath выйдет на Nintendo Switch наряду с ранее анонсированными версиями для ПК, PlayStation 4 и Xbox весной 2021 года.

Версия раннего доступа Surviving the Aftermath в настоящее время вышла на ПК (Steam и Epic Games Store), а также на Xbox One.

«Игроки просят поддержки Nintendo Switch с тех пор, как мы впервые представили игру на PDXCON в прошлом году, — сказал гейм-директор Surviving the Aftermath Лассе Лильедал (Lasse Liljedahl). — Верные своему слову и прислушиваясь к отзывам игроков, мы много работали над оптимизацией игры для консоли Nintendo. Расширение до Switch делает Surviving the Aftermath более доступной для нашего сообщества и позволяет игрокам наслаждаться игрой, где бы они ни находились».

В Surviving the Aftermath вам нужно выжить в постапокалиптическом мире будущего и привести человечество к процветанию. Ресурсов катастрофически мало, но после конца света вы начинаете практически с нуля, а значит, перед вами возникает множество возможностей: в вашей колонии можно построить сооружения для разнообразных целей, включая фермерство и исследования, а также нанять почти сотню уникальных специалистов различных направлений.

В игре присутствует шесть видов процедурно генерируемых миров. Особенности местности каждого из них напрямую влияют на то, как вам нужно развивать колонию. Важно помнить, что каждое решение имеет последствия, и ваша репутация в других поселениях влияет на торговые отношения.