NVIDIA раздаёт новую Call of Duty покупателям видеокарт GeForce RTX 30-й серии. Некоторые посчитали это издевательством

Компания NVIDIA запустила акцию, в рамках которой покупатели игровых видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090, а также компьютеров с этими ускорителями смогут бесплатно получить код для загрузки игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Акция будет проводиться до 10 декабря 2020 года. Активировать полученный код необходимо до 11 января 2021 года. Ранее производитель проводил аналогичную акцию с участием игры Watch Dogs: Legion.

Новые обладатели видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090 (модель GeForce RTX 3070 в акции участие не принимает), а также игровых систем на их основе могут рассчитывать на получение следующих бонусов:

Саму цифровую копию игры Call of Duty: Black Ops Cold War Standard Edition;

Внутриигровой набор Woods Operation;

Внутриигровой набор Confrontation Weapons.

Нет ничего удивительного, что производители для продвижения нового продукта используют различные промоакции, в ходе которых вместе с товаром в качестве подарка можно получить какой-нибудь бесплатный бонус. И если в любом другом случае этот шаг рассматривается весьма позитивно, то на фоне катастрофического дефицита видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии акция NVIDIA выглядит настоящим издевательством над покупателем. Напомним, что ещё вчера мы сообщали о начале продаж эталонных версий GeForce RTX 3070 и RTX 3080 и RTX 3090 в России, в рамках которого на всю страну было доступно всего 130 видеокарт.

Дефицит моделей GeForce RTX 30-й серии наблюдается не только в России, но и по всему миру. Причём речь идёт не только об эталонных версиях Founders Edition, но и неэталонных вариантах от партнёров NVIDIA. Многие покупатели, оформившие предзаказ на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 ещё месяц назад до сих пор их так и не получили.

Старт продаж модели GeForce RTX 3070 повторил печальную историю старших моделей. Вчерашний запуск показал, что многие покупатели, оформившие заказ на покупку младшей модели GeForce RTX 3070 в итоге получили электронные письма, в которых указывалось, что их заказ был отменён.

В России эталонные образцы RTX 3070, доступные в количестве всего трёх десятков штук, были мгновенно раскуплены. Ограниченное количество нереференсных вариантов этой модели было выставлено ретейлерами по существенно завышенным ценам. Тем не менее многие позиции также были раскуплены. Остались лишь те, что продаются с наценкой в несколько десятков тысяч рублей. При этом многие купленные видеокарты уже оказались на площадках вторичной торговли, где спекулянты выставили их по ещё более завышенным ценам. Видимо поэтому NVIDIA скромно не упоминает на своём официальном сайте точки розничных продаж, где можно приобрести нереференсные варианты вышеуказанных видеокарт.

Единственным из рекомендованных NVIDIA решений является «покупка видеокарты» в составе нового игрового компьютера.

Правда, стоит ли это таких усилий, ради получения бесплатной копии игры?