Genshin Impact стала одним из самых успешных дебютов среди мобильных игр — $245 млн за первый месяц

Аналитическая фирма Sensor Tower поделилась наблюдениями: похоже, у недавно вышедшего приключенческого ролевого экшена Genshin Impact состоялся один из самых успешных запусков на мобильных платформах в истории. В первый месяц расходы пользователей в игре составили не менее $245 миллионов. И это не включая ПК и PlayStation 4, где Genshin Impact также доступна условно-бесплатно.

Запуск Genshin Impact обошёл такие мобильные дебюты, как LineAge II: Revolution, Fire Emblem Heroes и первые 30 дней Fortnite в App Store. Однако Pokemon Go догнать не получилось — стартовая выручка проекта о карманных зверьках составила $283 миллиона.

В App Store и Google Play игра также обошла по выручке Honor of Kings ($216 миллионов) и PUBG Mobile ($195 миллионов) за период с момента её выхода. Примечательно, что данные по Genshin Impact не включают в себя продажи на Android в Китае. Так что реальная картина может быть ещё более впечатляющей.

Известно, что в Китае выручка Genshin Impact составила свыше $82 миллионов, тогда как в США — $45 миллионов.

«Genshin Impact — отличный пример того, как китайские разработчики добиваются успеха на Западе, сосредотачиваясь на высокой производственной ценности, популярной игровой механике и глубоких системах прокачки, — сказал аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad). — Игра ощущается и играется как консольная, но в конечном итоге является условно-бесплатным проектом в жанре гача. Глобальный успех Genshin Impact отражает эволюцию разработки игр в Китае: от подрядчика 15 лет назад до полной разработки игр для внутреннего рынка в последнее время, а теперь и до полной разработки игр, которая находит отклик как на мировых рынках, так и на внутреннем рынке».

Genshin Impact также заявлена на Nintendo Switch, но дата выхода этой версии неизвестна.