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Samsung обновит интерфейс фирменного магазина приложений Galaxy Store

По сообщениям сетевых источников, фирменный магазин цифрового контента южнокорейской компании Samsung получит обновлённый пользовательский интерфейс. Уже сейчас оптимизированный Galaxy Store доступен некоторым пользователям из США и очевидно, что позднее он получит более широкое распространение.

Разработчики модернизировали мобильное приложение Galaxy Store и внесли ряд изменений в пользовательский интерфейс. В заявлении Samsung говорится о том, что Galaxy Store с оптимизированным интерфейсом является местом для простых пользователей и заядлых геймеров. Это не удивительно, поскольку новый интерфейс ориентирован именно на эти категории пользователей.

В обновлённом Galaxy Store на главном экране на смену вкладкам «Домой», «Игры», «Для Galaxy» и «Часы» пришли разделы «Игры» и «Приложения». Такая реорганизация упростит процесс взаимодействия пользователей с платформой и облегчит поиск интересующего контента. Согласно имеющимся данным распространение обновлённого пользовательского интерфейса только началось. На данном этапе он станет доступен пользователям платформы в США, а позднее появится в других регионах мира.

Стоит отметить, что Galaxy Store является единственным магазином приложений на территории США, из которого пользователи Android-устройств могут скачать популярную онлайн-игру Fortnite. Напомним, после того, как компания Epic Games, являющаяся разработчиком Fortnite, добавила в игру собственную платёжную систему приложение было удалено из магазинов App Store и Play Маркет.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Игры для Android, Приложения для Android,
Теги: galaxy store, samsung, мобильные приложения
galaxy store, samsung, мобильные приложения
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