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Половину смартфонов с гибкими OLED-панелями в 2021 году продаст Apple

Apple начала оснащать гибкими OLED-панелями свои носимые устройства, прежде чем использовать их в iPhone. В 2017 году, когда технология была обкатана, Apple начала оснащать такими матрицами и смартфоны. В свежем отчёте говорится, что половину всех телефонов с гибкими OLED-панелями в 2021 году продаст Apple.

gizmochina.com

gizmochina.com

Исследовательская компания Stone Partners предполагает, что в 2021 году будет отгружено 1,39 миллиарда смартфонов. 793 миллиона получат жидкокристаллические экраны. Остальные 597 миллионов будут оснащены OLED-матрицами. Предполагается, что 315 миллионов телефонов предложат пользователям гибкие панели на органических светодиодах. Это на 52 процента больше, чем в этом году. Гибкие OLED-экраны имеют мягкую пластиковую подложку, которая устойчива к ударам, более тонкая и лёгкая.

Сообщается, что в следующем году Apple продаст 160 миллионов iPhone с OLED-экранами, что составит более половины общего количества проданных устройств с гибкими панелями. Кроме того, в отчёте говорится, что именно благодаря Apple объёмы поставок гибких OLED-матриц  превысят поставки жёстких панелей.

В прошлом году Samsung продала 90 миллионов устройств с такими дисплеями. 8 миллионов пришлось на Huawei. Что касается следующего года, сообщается, 18 миллионов смартфонов с гибкими OLED-экранами продадут Xiaomi и OPPO, ещё 12 миллионов придётся на Vivo.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: рынок, смартфон, экраны, oled, apple
рынок, смартфон, экраны, oled, apple
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