Продажи Resident Evil 3 превысили 3 млн копий — Capcom отчиталась о рекордном втором квартале

Компания Capcom в недавнем финансовом отчёте рассказала о том, что продажи ремейка Resident Evil 3 способствовали рекордной прибыли во втором квартале текущего финансового года.

По состоянию на 30 сентября, в течение 6 месяцев после запуска продажи Resident Evil 3 превысили 3 миллиона копий. Три месяца назад Capcom отчитывалась, что ужастик разошёлся тиражом 2,7 миллиона копий. Таким образом, количество проданных копий в рамках франшизы составило более 105 миллионов.

За первую половину финансового года операционная прибыль Capcom выросла на 28 % и составила около $171 миллиона. Компания также отчиталась о том, что продажи Monster Hunter: World равны 16,4 миллиона копий — на 300 тыс. копий больше, чем в первом квартале. Игра по-прежнему удерживает титул самого продаваемого проекта в истории Capcom.

Capcom планирует выпустить Monster Hunter Rise для Nintendo Switch 26 марта 2021 года. Кроме того, в следующем году состоится релиз Resident Evil Village на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.