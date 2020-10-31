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Американский суд послал повестку по WhatsApp. Вручение подтвердили галочкой в мессенджере

Американский суд начал пользоваться для отправки повесток современными безбумажными технологиями. Стало известно о случае, когда вместо традиционной бумажной повестки участник разбирательства получил простое сообщение в мессенджере WhatsАpp. Причём в качестве подтверждения получения официального документа судом было принято обычное уведомление мессенджера о доставке и прочтении сообщения.

Мухаммед ибн Салман (Bandar Aljaloud/Saudi royal court/EPA)

Мухаммед ибн Салман (Bandar Aljaloud/Saudi royal court/EPA)


Речь идёт о довольно громком процессе. В августе этого года в федеральный суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, поступило исковое заявление, в котором бывший сотрудник саудовской разведки Саад аль-Джабри обвинил наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в покушении на убийство. И наследный принцип был уведомлён об этом иске через мессенджер WhatsApp 22 сентября.

Опубликованные в Сети скриншоты подтверждают, что принц Бин Салман получил и прочитал сообщения в WhatsApp. Согласно судебному документу, повестка была отправлена на английском и арабском языках. Кроме того, аналогичные повестки были доставлены через мессенджер другим обвиняемым по этому делу.

«Мне удалось подтвердить, что пакет документов и служебные сообщения были доставлены каждому ответчику через службу WhatsApp», — сообщил следователь Томас Мустерс в своих показаниях, которые он давал под присягой в суде на этой неделе. Он также отметил, что пакет документов и служебные сообщения были просмотрены ответчиками. Это удалось установить благодаря тому, что WhatsApp уведомляет о доставке и прочтении отправляемых сообщений.

Любопытно, что повестка была доставлена саудовскому принцу через платформу, которую, как предполагается, он сам активно использует для сомнительной деятельности. В частности, ранее его обвиняли в использовании WhatsApp для взлома смартфонов основателя компании Amazon Джеффа Безоса и убитого журналиста Джамаля Хашогги.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: whatsapp, судебные разборки, саудовская аравия
whatsapp, судебные разборки, саудовская аравия
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