Американский суд послал повестку по WhatsApp. Вручение подтвердили галочкой в мессенджере

Американский суд начал пользоваться для отправки повесток современными безбумажными технологиями. Стало известно о случае, когда вместо традиционной бумажной повестки участник разбирательства получил простое сообщение в мессенджере WhatsАpp. Причём в качестве подтверждения получения официального документа судом было принято обычное уведомление мессенджера о доставке и прочтении сообщения.
«Мне удалось подтвердить, что пакет документов и служебные сообщения были доставлены каждому ответчику через службу WhatsApp», — сообщил следователь Томас Мустерс в своих показаниях, которые он давал под присягой в суде на этой неделе. Он также отметил, что пакет документов и служебные сообщения были просмотрены ответчиками. Это удалось установить благодаря тому, что WhatsApp уведомляет о доставке и прочтении отправляемых сообщений.
Любопытно, что повестка была доставлена саудовскому принцу через платформу, которую, как предполагается, он сам активно использует для сомнительной деятельности. В частности, ранее его обвиняли в использовании WhatsApp для взлома смартфонов основателя компании Amazon Джеффа Безоса и убитого журналиста Джамаля Хашогги.
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