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Карточный роглайк Cultist Simulator от автора Sunless Sea выйдет на Nintendo Switch

Компания Playdigious и студия Weather Factory объявили о том, что «игра о страсти на краю пропасти» Cultist Simulator выйдет на Nintendo Switch. Дата релиза не объявлена.

Cultist Simulator вышла на ПК в мае 2018 года с последующим релизом на iOS и Android в апреле 2019-го. Это игра от создателя Fallen London и Sunless Sea Алексиса Кеннеди (Alexis Kennedy). Действие Cultist Simulator разворачивается в антураже 1920-х, где прячутся боги и пишутся секретные летописи.

Проект является представителем жанра сюжетных карточных игр с элементами роглайк. Вам предстоит создать культ и завербовать в него неофитов, а затем отправлять их на тёмные дела. С точки зрения геймплея каждая открываемая вами карта способна навсегда изменить вашего героя, а совершаемый выбор (даже самый незначительный) влияет на дальнейшее развитие сюжета.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Приключение, Nintendo,
Теги: cultist simulator, playdigious, weather factory, кки, ролевая игра
cultist simulator, playdigious, weather factory, кки, ролевая игра
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