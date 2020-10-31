Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall — приключенческая RPG для VR-гарнитур

Студия Carbon анонсировала Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall — приключенческую ролевую игру во вселенной Warhammer в период эпохи Зигмара, которая выйдет для гарнитур виртуальной реальности в 2021 году (включая ПК).

Действие Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall разворачивается после некротрясения. Из владений Нагаша и во всех мирах поднимаются силы ночных призраков. Специально собранная свита Грозорождённых вечных отправляется на изучение новой опасности миру смертных. Вместе с элитными солдатами вы должны исследовать наполненное ужасом царство Шииш и сразиться с ночными призраками, чтобы защитить силы порядка от зловещего заговора.

В игре будет ближний бой с заклинаниями, а прохождение сюжетной кампании займёт около семи часов.