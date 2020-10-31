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«Лидер»: в России предложена концепция новой ракеты для полётов к Марсу

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ), по сообщению ТАСС, разработал концепцию нового ракетного комплекса сверхтяжёлого класса для осуществления сложных и долгосрочных миссий.

Проект получил название «Лидер». Он предполагает создание семейства носителей большой грузоподъёмности, которые позволят доставлять аппараты к Луне и Марсу. В общей сложности предлагаются три варианта ракеты.

Конструкция базовой версии предусматривает наличие двух боковых блоков первой ступени с кислородно-керосиновыми двигателями РД-171М и центрального блока второй ступени с водородными двигателями РД-0120. В состав головной части войдут разгонный блок, межорбитальный буксир и перспективный пилотируемый корабль «Орёл». В такой конфигурации ракета сможет выводить на низкую опорную орбиту 53 тонны груза.

Более мощный вариант, по сути, предполагает объединение двух базовых носителей. То есть, речь идёт о четырёх боковых и двух центральных блоках. Расчётная грузоподъёмность — 106 тонн на низкую орбиту. Такой носитель предлагается использовать для запуска беспилотных аппаратов.

Наконец, для третьего варианта предложено совмещение шести боковых и трёх центральных блоков. В такой конфигурации ракета сможет выводить на опорную орбиту до 160 тонн груза. Носитель позволит реализовывать различные марсианские миссии в беспилотном режиме.

Добавим, что в России проектируется сверхтяжёлая ракета «Енисей». Она позволит выводить на низкую околоземную орбиту до 100 тонн груза и доставлять до орбиты Луны грузы массой до 27 тонн. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: ракета, космос, марс, наука, россия
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