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В России создадут передовые полимеры для перспективной электроники

Государственная корпорация Ростех сообщает о формировании в России консорциума «Полимерные материалы для передовых технологий». Специалисты новой структуры займутся разработкой материалов, которые найдут применение в перспективных электронных устройствах.

В состав консорциума вошли Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех), Российский технологический университет (РТУ) МИРЭА, Институт элементоорганических соединений РАН и Институт синтетических полимерных материалов РАН.

Главным направлением исследований станет разработка инновационных полимеров. Речь, в частности, идёт о создании диэлектриков нового поколения. Кроме того, специалисты будут работать над материалами для аддитивного производства, то есть изготовления деталей методом 3D-печати.

Отмечается, что проектом предусмотрено проведение фундаментальных, прикладных научных исследований, реализация образовательных программ, развитие научно-образовательной инфраструктуры, запуск производства высокотехнологичной продукции, а также совместное участие организаций консорциума в реализации национального проекта «Наука».

Результаты исследований помогут в развитии отечественной электронной промышленности и передовых технологий производства. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, разработка и производство электроники, российская наука и промышленность,
Теги: полимер, материалы, сделано в россии, наука, электроника
полимер, материалы, сделано в россии, наука, электроника
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