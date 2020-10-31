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Тяжёлая ракета «Ангара» полетит во второй раз в конце ноября

Второй в истории испытательный пуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» запланирован на последние числа ноября. Такая информация, как сообщает ТАСС, поступила от осведомлённых источников в ракетно-космической отрасли.

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

На сегодняшний день выполнен только один запуск названного носителя. Ракета «Ангара-А5.1Л» (1Л — первое лётное изделие) в рамках лётно-конструкторских испытаний стартовала с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. В ходе этого запуска разгонный блок «Бриз-М» вывел габаритно-массовый макет на геостационарную орбиту.

Второй старт тяжёлой ракеты многократно переносился. Его, в частности, планировалось выполнить в 2016 году, а затем — в 2019-м. После этого назывались 3 и 24 ноября нынешнего года.

И вот теперь оглашена новая дата. «Запуск предварительно назначен на 28 ноября», — сообщили осведомлённые лица.

Старт, как и в первый раз, будет выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Ожидается, что носитель выведет на геостационарную орбиту макет космического аппарата.

Добавим, что основной задачей ракеты «Ангара-А5» является выведение современных и перспективных тяжёлых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты, траектории полётов к Луне и отлётные траектории. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: ангара, ракета, ракета-носитель, космос, наука
ангара, ракета, ракета-носитель, космос, наука
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