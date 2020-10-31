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Часть наушников Apple AirPods Pro попала под отзыв из-за дефектов

Версия полностью беспроводных наушников Apple AirPods Pro предложила покупателям технологию активного шумоподавления, адаптивный эквалайзер и сменные вкладыши трёх типов — всё это за доплату в 5000 рублей относительно варианта AirPods с беспроводным зарядным футляром. Часть выпущенных до октября AirPods Pro теперь попала под отзыв из-за обнаруженных дефектов.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

Как гласит официальное уведомление на сайте Apple в разделе технической поддержки клиентов, некоторые наушники семейства AirPods Pro могут издавать треск или статичный посторонний звук в различных ситуациях, а также некорректно работать с технологией активного шумоподавления. Например, могут пропадать низкие частоты, либо усиливаться фоновый шум от улицы или гул двигателей самолёта.

Обладателям дефектных наушников нужно обратиться в сертифицированный сервисный центр Apple с целью бесплатной замены одного или обоих наушников AirPods Pro. Сотрудники сервиса сперва проверят наличие описываемых дефектов, а затем предложат клиенту новые наушники (один или два) в качестве замены. Зарядный футляр под отзыв не попадает, он обмену не подлежит. Сообщается, что дефектные экземпляры были произведены до октября 2020 года, проблема имеет ограниченное распространение, поэтому владельцам AirPods Pro особо беспокоиться по этому поводу не следует.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, комментарии последних событий, носимая электроника,
Теги: apple, airpods pro, наушники, отзывает
apple, airpods pro, наушники, отзывает
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