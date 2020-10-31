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Telegram получил улучшенные средства трансляция геопозиции, плейлисты и другие нововведения

Для загрузки доступна новая версия приложения Telegram для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS. В представленной редакции реализовано большое количество улучшений и дополнений.

В частности, появились закрепленные сообщения второй версии (Pinned Messages 2.0). Теперь в одном чате можно зафиксировать сразу несколько важных сообщений: их можно просматривать по отдельности или в виде списка на отдельном экране. Плюс к этому закрепление сообщений стало доступно не только в группах и каналах, но и в личной переписке — к примеру, можно зафиксировать перечень заданий или покупок.

Улучшения затронули трансляцию геопозиции. Если другие пользователи транслируют данные о местоположении в реальном времени, можно настроить оповещения об их приближении — это поможет не разминуться на улице или вовремя выйти навстречу гостю. Кроме того, на карте теперь обозначено направление движения пользователей.

Ещё одно нововведение — плейлисты: при отправке нескольких музыкальных файлов их можно сгруппировать в список, что повысит удобство воспроизведения и пересылки. Таким способом можно отправлять и файлы любых других форматов.

Среди прочего упомянуты новые анимации на Android, игровой автомат и новые анимированные эмодзи. На платформе Android при просмотре фотографии можно быстро отредактировать её и отправить снова, без необходимости сохранять и загружать заново.

Наконец, улучшены инструменты просмотра статистики. Помимо общей статистики канала, можно получить подробную статистику для каждой отдельной публикации, включая список публичных каналов, в которые пересылалось сообщение. 

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: telegram, мессенджер, im-клиент, приложение
telegram, мессенджер, im-клиент, приложение
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