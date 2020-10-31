3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостина острие наукиФото дня: череп и звёзды в «брюхе» Кита
Новости Hardware

Фото дня: череп и звёзды в «брюхе» Кита

Европейская южная обсерватория (European Southern Observatory, ESO) представила зловещее, но в то же время прекрасное изображение туманности NGC 246, также известной как туманность Черепа.

Нажмите для увеличения

Нажмите для увеличения

Образование располагается на расстоянии приблизительно 1600 световых лет от Земли — в «брюхе» созвездия Кита. Причудливая структура по своим очертаниям напоминает череп, дрейфующий на просторах Вселенной.

Завораживающий снимок получен при помощи приёмника FORS 2 на Очень большом телескопе (ESO VLT) в чилийской пустыне Атакама. ESO отмечает, что NGC 246 является первой известной планетарной туманностью, в центре которой лежит иерархическая тройная звёздная система.

Так, в «сердце» структуры находится белый карлик — «остаток» звезды, которая завершила свой нормальный жизненный цикл и в которой прекратились термоядерные реакции. Компанию этому светилу составляет ещё одна звезда. Довершает картину тусклый красный карлик, который на этом изображении не виден.

Наблюдения показывают, что белый и красный карлики обращаются вокруг общего центра тяжести, образуя тесную пару, а орбита внешней звезды отстоит от них примерно на 1900 радиусов земной орбиты. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Впервые выполнено наблюдение протопланетного диска, растерзанного центральными звёздами
Фото дня: редкая спиральная галактика с двойной перемычкой
Фото дня: завораживающая арка Млечного пути
Россия намерена отправлять на Луну экипажи в составе четырёх космонавтов
Планета-бродяга размером с Землю обнаружена на просторах Млечного пути
В России создадут процессор для космоса за 400 млн рублей
Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, на острие науки, космос,
Теги: космос, вселенная, туманность, звезды, фото
космос, вселенная, туманность, звезды, фото
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 684
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент 162
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели 148
Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США 123

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Планета-бродяга размером с Землю обнаружена на просторах Млечного пути
Amazon складывает гибкие смартфоны Motorola RAZR 5G перед отправкой клиентам
ASUS запустила акцию для своих пользователей, чтобы поддержать их во время пандемии
Глава студии-разработчика Cyberpunk 2077 извинился перед сотрудниками за свои «унизительные и пагубные» слова о сверхурочных
Флагманский чип Snapdragon 875 утрёт нос всем процессорам в новейших смартфонах
Telegram получил улучшенные средства трансляция геопозиции, плейлисты и другие нововведения 9 мин.
Кооперативный экшен Warhammer: Chaosbane выйдет на запуске Xbox Series X и S и PS5 со всеми DLC 13 мин.
Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall — приключенческая RPG для VR-гарнитур 17 мин.
Свежий трейлер League of Legends посвящён обзору нового чемпиона — певицы Серафины 21 мин.
Карточный роглайк Cultist Simulator от автора Sunless Sea выйдет на Nintendo Switch 25 мин.
Продажи Resident Evil 3 превысили 3 млн копий — Capcom отчиталась о рекордном втором квартале 30 мин.
В Marvel's Spider-Man: Miles Morales появится костюм Майлза из «Человек-паук: Через вселенные» 31 мин.
Genshin Impact стала одним из самых успешных дебютов среди мобильных игр — $245 млн за первый месяц 35 мин.
Постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath выйдет на Nintendo Switch 39 мин.
PlayStation 5 не сможет запустить некоторые игры Ubisoft для PlayStation 4 41 мин.
Фото дня: череп и звёзды в «брюхе» Кита 2 мин.
PowerColor зарегистрировала 26 наименований видеокарт семейства Radeon RX 6800 4 мин.
Chevrolet в 2021 году начнёт продавать комплекты для превращения старых машин в электрокары 2 ч.
Тяжёлая ракета «Ангара» полетит во второй раз в конце ноября 2 ч.
Часть наушников Apple AirPods Pro попала под отзыв из-за дефектов 3 ч.
В России создадут передовые полимеры для перспективной электроники 3 ч.
Неттоп EliteMini BOX X400 оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 PRO 4750G 4 ч.
«Лидер»: в России предложена концепция новой ракеты для полётов к Марсу 4 ч.
Карманный SSD-накопитель OWC Envoy Pro Elektron обеспечивает скорость более 1000 Мбайт/с 4 ч.
Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 3080 Aorus Xtreme WaterForce WB с водоблоком полного покрытия 10 ч.