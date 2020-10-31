Фото дня: череп и звёзды в «брюхе» Кита

Европейская южная обсерватория (European Southern Observatory, ESO) представила зловещее, но в то же время прекрасное изображение туманности NGC 246, также известной как туманность Черепа.

Образование располагается на расстоянии приблизительно 1600 световых лет от Земли — в «брюхе» созвездия Кита. Причудливая структура по своим очертаниям напоминает череп, дрейфующий на просторах Вселенной.

Завораживающий снимок получен при помощи приёмника FORS 2 на Очень большом телескопе (ESO VLT) в чилийской пустыне Атакама. ESO отмечает, что NGC 246 является первой известной планетарной туманностью, в центре которой лежит иерархическая тройная звёздная система.

Так, в «сердце» структуры находится белый карлик — «остаток» звезды, которая завершила свой нормальный жизненный цикл и в которой прекратились термоядерные реакции. Компанию этому светилу составляет ещё одна звезда. Довершает картину тусклый красный карлик, который на этом изображении не виден.

Наблюдения показывают, что белый и красный карлики обращаются вокруг общего центра тяжести, образуя тесную пару, а орбита внешней звезды отстоит от них примерно на 1900 радиусов земной орбиты.