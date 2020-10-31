Samsung проектирует процессор Exynos 981 для смартфонов среднего уровня

Компания Samsung, по сообщению ресурса MySmartPrice, в скором времени может представить новый мобильный процессор для смартфонов среднего ценового диапазона. Вероятно, изделие обеспечит поддержку сотовой связи пятого поколения (5G).

Упоминание чипа с обозначением Exynos 981 обнаружено на сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG). Опубликованный документ датирован 30 октября нынешнего года.

Подробностей о готовящемся процессоре, к сожалению, немного. Говорится лишь, что платформа Exynos 981 предусматривает поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.2. А это означает, что чип окажется весьма современным решением.

По всей видимости, Exynos 981 станет ближайшим родственником изделия Exynos 980. Последнее содержит восемь вычислительных ядер (два ядра ARM Cortex-A77 с частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц), графический блок Mali-G76 MP5, нейропроцессорный модуль и интегрированный модем 5G со скоростью передачи данных до 2,55 Гбит/с.

Сертификация Exynos 981 в организации Bluetooth SIG означает, что официальная презентация новинки уже не за горами. Первые смартфоны на этой платформе могут поступить в продажу в конце текущего или в начале следующего года.