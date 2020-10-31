3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостикомментарии последних событийСерия Huawei Mate 40 была раскуплена за ...
Новости Hardware

Серия Huawei Mate 40 была раскуплена за 11 секунд

22 октября Huawei представила серию флагманов Mate 40, а вчера в Китае начались продажи. Хотя в этой серии четыре модели, Huawei Mate 40 RS Porsche Design ещё нет на рынке: продаются только Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro +. Но и купить их крайне сложно. В интернет-магазине JD серия Huawei Mate 40 была полностью распродана через 11 секунд после старта продаж. При этом JD — одна из крупнейших площадок, продающих аппараты Huawei.

Доступная информация с JD показывает, что серия Huawei Mate 40 является сейчас самым популярным смартфоном на этой платформе. Данные показывают, что в течение одного часа количество пользователей, ищущих серию Mate 40, на 600 % выше, чем для серии Mate 30. Магазин JD предлагает много плюсов для покупателей нового флагмана:

  • свободный возврат в течение месяца;
  • бесплатная замена батареи в течение года по желанию владельца;
  • обмен старого устройства на серию Mate 40 — максимальная скидка достигает 3000 юаней ($448) и зависит от качества и текущего состояния старого устройства.

Покупатели Huawei Mate 40 RS Porsche Design получат больше эксклюзивных предложений. После восьми лет и десяти поколений новаций серия Huawei Mate 40 стала «самым мощным телефоном Mate в истории». В ней улучшены дизайн, производительность, камера и пользовательский интерфейс. Все смартфоны этой серии оснащены чипом серии Kirin 9000. Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design используют процессор Kirin 9000, а Mate 40 — Kirin 9000E.

Kirin 9000 5G использует 5-нанометровый техпроцесс, включает 15,3 млрд транзисторов, использует восьмиядерный процессор, 24-ядерный графический процессор Mali-G78, 3-ядерный NPU. Хотя Huawei Mate 40 использует SoC Kirin 9000E, разница между этим чипом и Kirin 9000 минимальна — включает 22-ядерный ГП и упрощённый нейропроцессор. К сожалению, Mate 40 рискует стать лебединой песней компании на рынке флагманских смартфонов из-за санкций США, к которым присоединилась TSMC. Вряд ли даже все желающие купить Mate 40 смогут сделать это по рекомендованной цене: количество выпущенных чипов Kirin 9000 ограничено, и новые пока не печатаются.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei Kirin 9000 протестировали в AI Benchmark: почти втрое производительнее Snapdragon 865+
Huawei представила серию флагманов Mate 40: выдающиеся камеры, мощный процессор и цены от 900 евро
Характеристики Mate 40 Pro подтвердились: флагманский Kirin 9000, 8 Гбайт ОЗУ и Android 10
Невероятные приключения Ampere в России: из NVIDIA через Aliexpress на Авито
У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура
Представлен смартфон Honor 10X Lite с большим экраном, квадрокамерой и батареей на 5000 мА·ч
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, комментарии последних событий, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: huawei, huawei mate, mate 40, смартфон, kirin
huawei, huawei mate, mate 40, смартфон, kirin
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 685
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент 166
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели 148
Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США 124

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Планета-бродяга размером с Землю обнаружена на просторах Млечного пути
NVIDIA раздаёт новую Call of Duty покупателям видеокарт GeForce RTX 30-й серии. Некоторые посчитали это издевательством
Amazon складывает гибкие смартфоны Motorola RAZR 5G перед отправкой клиентам
Кодзима прокомментировал недавний «тизер» продолжения Death Stranding
Sekiro, GTA V, RDR 2 и другие со скидками до 85 %: в PS Store началась новая распродажа
Telegram получил улучшенные средства трансляция геопозиции, плейлисты и другие нововведения 3 ч.
Кооперативный экшен Warhammer: Chaosbane выйдет на запуске Xbox Series X и S и PS5 со всеми DLC 4 ч.
Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall — приключенческая RPG для VR-гарнитур 4 ч.
Свежий трейлер League of Legends посвящён обзору нового чемпиона — певицы Серафины 4 ч.
Карточный роглайк Cultist Simulator от автора Sunless Sea выйдет на Nintendo Switch 4 ч.
Продажи Resident Evil 3 превысили 3 млн копий — Capcom отчиталась о рекордном втором квартале 4 ч.
В Marvel's Spider-Man: Miles Morales появится костюм Майлза из «Человек-паук: Через вселенные» 4 ч.
Genshin Impact стала одним из самых успешных дебютов среди мобильных игр — $245 млн за первый месяц 4 ч.
Постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath выйдет на Nintendo Switch 4 ч.
PlayStation 5 не сможет запустить некоторые игры Ubisoft для PlayStation 4 4 ч.
Серия Huawei Mate 40 была раскуплена за 11 секунд 17 мин.
Во Франции разрабатывают однофотонный приёмопередатчик для сверхзащищённой квантовой связи 17 мин.
Samsung проектирует процессор Exynos 981 для смартфонов среднего уровня 3 ч.
Фото дня: череп и звёзды в «брюхе» Кита 3 ч.
PowerColor зарегистрировала 26 наименований видеокарт семейства Radeon RX 6800 3 ч.
Флагманский чип Snapdragon 875 утрёт нос всем процессорам в новейших смартфонах 5 ч.
Тяжёлая ракета «Ангара» полетит во второй раз в конце ноября 5 ч.
Часть наушников Apple AirPods Pro попала под отзыв из-за дефектов 6 ч.
В России создадут передовые полимеры для перспективной электроники 6 ч.
Неттоп EliteMini BOX X400 оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 PRO 4750G 6 ч.