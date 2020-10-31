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Во Франции разрабатывают однофотонный приёмопередатчик для сверхзащищённой квантовой связи

Власти и бизнес ведущих стран мира всё больше и больше страшатся появления квантовых компьютеров. Сегодня перехватывается практически всё, а некоторые секреты не имеют срока давности. Расшифровка таковых даже через 10–20 лет — это недопустимо. Квантовые вычислители грозят вскрыть эти секреты в один миг. Защитить от взлома может только квантовая криптография — передача ключей, которые невозможно перехватить без ведома абонентов.

Источник изображения: Skórzewiak/AdobeStock

Источник изображения: Skórzewiak/AdobeStock

На днях французский исследовательский институт CEA-Leti сообщил, что сеть национальных институтов Карно (Carnot) начинает финансировать трёхлетний проект по созданию платформы квантовой фотоники для обеспечения сверхзащищенности данных в финансовой, энергетической, оборонной и других отраслях. Институт CEA-Leti давно и плодотворно занимается разработками в области полупроводниковой фотоники и имеет твёрдую основу для прорыва в области квантовой фотоники.

В ходе трехлетнего проекта в CEA-Leti будут выпускать чипы кремниевой фотоники, которые генерируют одиночные фотоны, манипулируют этими фотонами с помощью линейных оптических компонентов и обнаруживают их с помощью сверхпроводящих однофотонных детекторов на нанопроволоке (SNSPD). Иными словами, французские учёные создадут как элементы однофотонных передатчиков, так и однофотонных приёмников.

В рамках проекта будут созданы демонстраторы для передачи и приема информации в квантовой системе. Но это ещё не всё. Разработанные в институте квантовые однофотонные передатчики и приёмники в дальнейшем будут приспособлены для создания квантовых компьютеров. Приёмник и передатчик одиночных фотонов — это готовый набор для создания такого вычислительного элемента квантовых компьютеров, как кубит (квантовый бит). Начнут с защиты, а закончат системами для взлома. Меч и броня — вечное танго цивилизации.

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Рубрики: Новости Hardware, нанотехнологии, на острие науки,
Теги: квантовые вычисления, связь, криптография, cea-leti
квантовые вычисления, связь, криптография, cea-leti
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