Apple обязали выплатить патентному троллю ещё полмиллиарда долларов за нарушение патентов

Затянувшаяся судебная битва Apple с VirnetX получила новое продолжение. В минувшую пятницу Федеральное жюри в Тайлере (штат Техас), постановило, что Apple должна выплатить VirnetX $502,8 млн роялти за VPN on Demand, функцию iOS, обеспечивающую владельцам iPhone доступ к виртуальным частным сетям.

По данным Bloomberg, на принятие решения жюри понадобилось полтора часа. Фирма VirnetX, которую называют патентным троллем в связи с отсутствием собственных разработок и ведением судебных разбирательств с крупными технологическими компаниями по обвинению в нарушении патентов, приобретённых у других компаний, первоначально требовала $700 млн. В свою очередь, Apple утверждала, что более разумная ставка роялти — 19 центов за одно устройство, что принесёт VirnetX $113 млн, сообщил Bloomberg. Жюри присудило Apple произвести выплату из расчёта 84 цента за одно устройство.

Эта судебная сага суда началась около десять лет назад после того, как VirnetX обвинила Apple в посягательстве на ее интеллектуальную собственность. В её иске сообщалось, что функции FaceTime, iMessage и VPN on Demand нарушают принадлежащие ему патенты, связанные с безопасными коммуникациями, в частности, на технологии, разработанные для Центрального разведывательного управления США.

Несколько месяцев назад технологическому гиганту было предписано судебным постановлением выплатить VirnetX $454 млн, но это касалось более ранних версий функций. Новое решение присяжных означает, что Apple должна выплатить $502,8 млн дополнительно к той сумме.

«Мы благодарим жюри за потраченное время и ценим его внимание, но мы разочарованы вердиктом и планируем подать апелляцию. Это дело длится уже более десяти лет, и патенты, не связанные с основной деятельностью по нашей продукции, были признаны патентным бюро недействительными. Подобные случаи служат только для подавления инноваций и нанесения вреда потребителям», — прокомментировал представитель Apple решение присяжных.