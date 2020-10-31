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DJI Mini 2 выйдет 4 ноября: подробности о сверхлёгком дроне с поддержкой 4K

Мы уже писали, что DJI готовит запуск нового сверхкомпактного дрона, не требующего регистрации и даже публиковали видео распаковки DJI Mini 2, приобретённого в Best Buy (очевидно, из-за ошибки продавцов). Теперь появилась новая информация об этом устройстве, который заменит невероятно успешный Mavic Mini.

Блогер SparkZ связался с журналистами DroneDJ и привёл запись чата с техподдержкой DJI в Великобритании. На вопрос о времени запуска DJI Mini 2 ему ответили, что запуск состоится скоро, в начале ноября, но точного времени они пока назвать не могут:

К счастью, продавцы Best Buy снова не подкачали — очередному желающему приобрести дрон они отказали, но зато уверили, что продажи в США (и, видимо, в других странах тоже) начнутся уже 4 ноября.

Кроме того, изображения нового дрона были замечены на cайте европейского интернет-магазина MediaMarkt:

Также сейчас уточнены технические характеристики новинки:

  • поддержка записи видео в 4K HEVC при 30 кадрах/с и потоке в 100 Мбит/с, имеется режим 1080p при 60 кадрах/с (HDR нет);
  • 12-Мп матрица размером 1/2,3";
  • поддержка не только фотографий в JPEG, но и RAW, максимальный размер — 4000 × 3000 пикселей;
  • скорость работы электронного затвора от 1/8000 до 4 с;
  • диапазон ISO от 100 до 3200;
  • объектив с 24-мм ЭФР (83°), диафрагмой f/2,8 и фиксированным фокусным расстоянием от 1 метра до бесконечности;
  • 3-осный механический стабилизатор;
  • зарядная ёмкость литий-полимерной батареи 2250 мА·ч и время полёта в воздухе до 31 минуты;
  • более мощные двигатели, обеспечивавшие устойчивость к ветру 8,5–10,5 м/с;
  • поддержка панорамных съёмок, автоматических видео и интеллектуальных режимов (Active Track нет, как и режима Waypoint для полёта по заранее заданной программе);
  • поддержка Ocusync 2.0 2,4 ГГц и 5 ГГц с 10-км диапазоном связи в режиме FCC и 6-км — в режиме CE, но без поддержки управления по Wi-Fi;
  • модернизированный контроллер (похоже, такой же, как Mavic Air 2);
  • вес с картой microSD и батареей — 242 грамма, то есть регистрация дрона по российскому законодательству не требуется.

По слухам, DJI Mini 2 будет стоить $449 — на $50 больше, чем Mavic Mini. А комплект Mavic Mini 2 fly more с дополнительными батареями и аксессуарами подорожает до $599 вместо $499 у оригинальном модели.

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Рубрики: Новости Hardware, слухи, Дроны и коптеры,
Теги: dji, dji mini 2, mavic mini, 4k, дрон, квадрокоптер, слухи
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