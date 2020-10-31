DJI Mini 2 выйдет 4 ноября: подробности о сверхлёгком дроне с поддержкой 4K

Мы уже писали, что DJI готовит запуск нового сверхкомпактного дрона, не требующего регистрации и даже публиковали видео распаковки DJI Mini 2, приобретённого в Best Buy (очевидно, из-за ошибки продавцов). Теперь появилась новая информация об этом устройстве, который заменит невероятно успешный Mavic Mini.

Блогер SparkZ связался с журналистами DroneDJ и привёл запись чата с техподдержкой DJI в Великобритании. На вопрос о времени запуска DJI Mini 2 ему ответили, что запуск состоится скоро, в начале ноября, но точного времени они пока назвать не могут:

К счастью, продавцы Best Buy снова не подкачали — очередному желающему приобрести дрон они отказали, но зато уверили, что продажи в США (и, видимо, в других странах тоже) начнутся уже 4 ноября.

Кроме того, изображения нового дрона были замечены на cайте европейского интернет-магазина MediaMarkt:

Также сейчас уточнены технические характеристики новинки:

поддержка записи видео в 4K HEVC при 30 кадрах/с и потоке в 100 Мбит/с, имеется режим 1080p при 60 кадрах/с (HDR нет);

12-Мп матрица размером 1/2,3";

поддержка не только фотографий в JPEG, но и RAW, максимальный размер — 4000 × 3000 пикселей;

скорость работы электронного затвора от 1/8000 до 4 с;

диапазон ISO от 100 до 3200;

объектив с 24-мм ЭФР (83°), диафрагмой f/2,8 и фиксированным фокусным расстоянием от 1 метра до бесконечности;

3-осный механический стабилизатор;

зарядная ёмкость литий-полимерной батареи 2250 мА·ч и время полёта в воздухе до 31 минуты;

более мощные двигатели, обеспечивавшие устойчивость к ветру 8,5–10,5 м/с;

поддержка панорамных съёмок, автоматических видео и интеллектуальных режимов (Active Track нет, как и режима Waypoint для полёта по заранее заданной программе);

поддержка Ocusync 2.0 2,4 ГГц и 5 ГГц с 10-км диапазоном связи в режиме FCC и 6-км — в режиме CE, но без поддержки управления по Wi-Fi;

модернизированный контроллер (похоже, такой же, как Mavic Air 2);

вес с картой microSD и батареей — 242 грамма, то есть регистрация дрона по российскому законодательству не требуется.

По слухам, DJI Mini 2 будет стоить $449 — на $50 больше, чем Mavic Mini. А комплект Mavic Mini 2 fly more с дополнительными батареями и аксессуарами подорожает до $599 вместо $499 у оригинальном модели.