3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостикосмосNASA раскрыло этапы создания базового ла...
Новости Hardware

NASA раскрыло этапы создания базового лагеря на лунной поверхности

На днях в блоге NASA была опубликована развёрнутая статья с планами освоения Луны человеком до конца текущего десятилетия. Многое из этого уже опубликовано в прессе, но сегодня материал представлен в целостном виде и заслуживает отдельного внимания. Так что «заправляем в планшеты космические карты» и полетели в базовый лагерь на Луну.

Будущая луная база в представлении ходожника. Источник изображения: NASA

Будущая лунная база в представлении художника. Источник изображения: NASA

В 2024 году в ходе реализации миссии NASA Artemis в районе Южного полюса Луны будут высажены два астронавта: мужчина и женщина. Тем самым начнётся новый и первый в текущем столетии этап освоения Луны, который к концу десятилетия должен превратиться в стабильный процесс геологоразведки на естественном спутнике Земли.

После первой высадки в 2024 году новые экспедиции к Луне будут отправляться примерно один раз в год. Это потребует создания базового лагеря в месте высадки. Планируется, что лагерь будет состоять из стационарного убежища, передвижного «дома на колёсах» и передвижного транспортного средства (ровера) с открытым верхом. Ранние миссии будут краткосрочными — на неделю–две, но по мере расширения лагеря миссии пребывания на Луне будут продлены до двух месяцев для двух человек или до месяца для четырёх.

«В каждом новом путешествии астронавты будут чувствовать себя комфортнее благодаря возможности исследовать и изучать Луну больше, чем когда-либо прежде, — сказала Кэти Людерс, помощник администратора по пилотируемым космическим полетам в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. — В связи с растущим спросом на доступ к Луне, мы разрабатываем технологии для достижения беспрецедентного присутствия человека и роботов на расстоянии 240 000 миль от дома. Наш опыт на Луне в этом десятилетии подготовит нас к еще большему приключению во Вселенной — исследованию Марса человеком».

Новое место высадки — Южный полюс Луны — даёт целый ряд преимуществ для долговременного пребывания человека на её поверхности. Во-первых, это вероятное наличие льда и воды. Во-вторых, длительное время присутствия Солнца над горизонтом, что даёт свет и возможность добывать электричество солнечными панелями.

Испытание нового лунного скафандра в бассейне при искусственной невесомости. Источник изображения: NASA

Испытание нового лунного скафандра в бассейне при искусственной невесомости. Источник изображения: NASA

В настоящий момент в NASA изучают ряд коммерческих предложений в виде полноразмерных прототипов будущих лунных сооружений — мест обитания и работы человека на Луне. Новый лунный скафандр также готов к испытаниям и недавно начал проверяться в бассейне. Скафандры следующего поколения обеспечат повышенную мобильность, современные средства связи и более надежную систему жизнеобеспечения, чем его предшественники. Благодаря этому экипаж сможет проводить более сложные эксперименты и собирать больше уникальных геологических образцов.

Для передвижения по лунной поверхности разрабатываются два транспортных средства: одно открытое, для передвижения в скафандрах, а другое герметичное, для перемещений без скафандров, но со шлюзом, чтобы можно было надеть скафандр и выйти на поверхность Луны. Открытый ровер LTV сможет в пилотируемом, программируемом или дистанционном режиме управления (даже с Земли) перемещаться на дальность до 12 миль (19,3 км) от базового лагеря. Проект ровера ещё не утверждён. Разработка герметичного ровера находится на ещё более ранней стадии исследования.

Чтобы снизить зависимость лунной базы от поставок ресурсов с Земли, понадобится обширная разведка залежей воды и полезных ископаемых на Луне. Этим, в частности, будет заниматься автоматический разведчик луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Доставка лунохода-разведчика планируется как коммерческая миссия. Робот должен составить карты залежей льда и других полезных минералов. От объёма обнаруженных богатств будет зависеть судьба не только лунной миссии, но также миссии на Марс и дальнейших шагов человечества по Солнечной системе.

Энергетическую безопасность базового лагеря будут обеспечивать не только солнечные фермы и источники накопления энергии (с запасом на 8 дней), но также портативный энергоблок «ядерного деления» мощностью 10 кВт. Эта небольшая электростанция сможет питать и перезаряжать другие элементы базового лагеря и обеспечит большую гибкость при планировании миссий за счет снижения требований к постоянному доступу к солнечному свету в определенном месте в течение определенного периода времени.

Будущий лунный дом в представлении хужожника. Источник изображения: NASA

Будущий лунный дом в представлении художника. Источник изображения: NASA

«В этом десятилетии программа Artemis заложит основу для устойчивого долгосрочного присутствия на поверхности Луны. По мере того, как наше присутствие на Луне будет расти с помощью коммерческих и международных партнеров, когда-нибудь Луна станет конечным пунктом назначения для каждого», — завершает свой рассказ NASA.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA объявило конкурс на лучшие идеи лунных погрузочно-разгрузочных механизмов
США и Европа подписали договор о совместном строительстве лунной орбитальной станции
Начались испытания совершенно новых лунных скафандров NASA
Планета-бродяга размером с Землю обнаружена на просторах Млечного пути
Россия намерена отправлять на Луну экипажи в составе четырёх космонавтов
К запуску на МКС подготовлен воздушный шлюз нового поколения
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: nasa, artemis, луна, космос, база
nasa, artemis, луна, космос, база
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 686
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент 173
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели 171
Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США 129

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Планета-бродяга размером с Землю обнаружена на просторах Млечного пути
Amazon складывает гибкие смартфоны Motorola RAZR 5G перед отправкой клиентам
NVIDIA раздаёт новую Call of Duty покупателям видеокарт GeForce RTX 30-й серии. Некоторые посчитали это издевательством
Apple обязали выплатить патентному троллю ещё полмиллиарда долларов за нарушение патентов
Кодзима прокомментировал недавний «тизер» продолжения Death Stranding
Королевскую битву Call of Duty: Warzone менее чем за год загрузили более 80 миллионов раз 13 мин.
Процесс загрузки драйверов в Windows 10 изменится в следующем месяце 14 мин.
Слияние Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone не состоится в ноябре 16 мин.
PlayStation: «Мы в нескольких минутах от будущего виртуальной реальности» 18 мин.
Новая статья: Gamesblender № 489: Radeon RX 6000, новый перенос Cyberpunk 2077, ремейк Demon's Souls и холодильник Xbox 38 мин.
Telegram получил улучшенные средства трансляции геопозиции, плейлисты и другие нововведения 6 ч.
Кооперативный экшен Warhammer: Chaosbane выйдет на запуске Xbox Series X и S и PS5 со всеми DLC 7 ч.
Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall — приключенческая RPG для VR-гарнитур 7 ч.
Свежий трейлер League of Legends посвящён обзору нового чемпиона — певицы Серафины 7 ч.
Карточный роглайк Cultist Simulator от автора Sunless Sea выйдет на Nintendo Switch 7 ч.
NASA раскрыло этапы создания базового лагеря на лунной поверхности 22 мин.
DJI Mini 2 выйдет 4 ноября: подробности о сверхлёгком дроне с поддержкой 4K 2 ч.
Сервер хранения ASRock Rack 1U10E-ROME/2T рассчитан на десять NVMe-накопителей 3 ч.
Серия Huawei Mate 40 была раскуплена за 11 секунд 4 ч.
Во Франции разрабатывают однофотонный приёмопередатчик для сверхзащищённой квантовой связи 4 ч.
Samsung проектирует процессор Exynos 981 для смартфонов среднего уровня 6 ч.
Фото дня: череп и звёзды в «брюхе» Кита 6 ч.
PowerColor зарегистрировала 26 наименований видеокарт семейства Radeon RX 6800 6 ч.
Флагманский чип Snapdragon 875 утрёт нос всем процессорам в новейших смартфонах 8 ч.
Тяжёлая ракета «Ангара» полетит во второй раз в конце ноября 8 ч.