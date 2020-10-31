NASA раскрыло этапы создания базового лагеря на лунной поверхности

На днях в блоге NASA была опубликована развёрнутая статья с планами освоения Луны человеком до конца текущего десятилетия. Многое из этого уже опубликовано в прессе, но сегодня материал представлен в целостном виде и заслуживает отдельного внимания. Так что «заправляем в планшеты космические карты» и полетели в базовый лагерь на Луну.

В 2024 году в ходе реализации миссии NASA Artemis в районе Южного полюса Луны будут высажены два астронавта: мужчина и женщина. Тем самым начнётся новый и первый в текущем столетии этап освоения Луны, который к концу десятилетия должен превратиться в стабильный процесс геологоразведки на естественном спутнике Земли.

После первой высадки в 2024 году новые экспедиции к Луне будут отправляться примерно один раз в год. Это потребует создания базового лагеря в месте высадки. Планируется, что лагерь будет состоять из стационарного убежища, передвижного «дома на колёсах» и передвижного транспортного средства (ровера) с открытым верхом. Ранние миссии будут краткосрочными — на неделю–две, но по мере расширения лагеря миссии пребывания на Луне будут продлены до двух месяцев для двух человек или до месяца для четырёх.

«В каждом новом путешествии астронавты будут чувствовать себя комфортнее благодаря возможности исследовать и изучать Луну больше, чем когда-либо прежде, — сказала Кэти Людерс, помощник администратора по пилотируемым космическим полетам в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. — В связи с растущим спросом на доступ к Луне, мы разрабатываем технологии для достижения беспрецедентного присутствия человека и роботов на расстоянии 240 000 миль от дома. Наш опыт на Луне в этом десятилетии подготовит нас к еще большему приключению во Вселенной — исследованию Марса человеком».

Новое место высадки — Южный полюс Луны — даёт целый ряд преимуществ для долговременного пребывания человека на её поверхности. Во-первых, это вероятное наличие льда и воды. Во-вторых, длительное время присутствия Солнца над горизонтом, что даёт свет и возможность добывать электричество солнечными панелями.

В настоящий момент в NASA изучают ряд коммерческих предложений в виде полноразмерных прототипов будущих лунных сооружений — мест обитания и работы человека на Луне. Новый лунный скафандр также готов к испытаниям и недавно начал проверяться в бассейне. Скафандры следующего поколения обеспечат повышенную мобильность, современные средства связи и более надежную систему жизнеобеспечения, чем его предшественники. Благодаря этому экипаж сможет проводить более сложные эксперименты и собирать больше уникальных геологических образцов.

Для передвижения по лунной поверхности разрабатываются два транспортных средства: одно открытое, для передвижения в скафандрах, а другое герметичное, для перемещений без скафандров, но со шлюзом, чтобы можно было надеть скафандр и выйти на поверхность Луны. Открытый ровер LTV сможет в пилотируемом, программируемом или дистанционном режиме управления (даже с Земли) перемещаться на дальность до 12 миль (19,3 км) от базового лагеря. Проект ровера ещё не утверждён. Разработка герметичного ровера находится на ещё более ранней стадии исследования.

Чтобы снизить зависимость лунной базы от поставок ресурсов с Земли, понадобится обширная разведка залежей воды и полезных ископаемых на Луне. Этим, в частности, будет заниматься автоматический разведчик луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Доставка лунохода-разведчика планируется как коммерческая миссия. Робот должен составить карты залежей льда и других полезных минералов. От объёма обнаруженных богатств будет зависеть судьба не только лунной миссии, но также миссии на Марс и дальнейших шагов человечества по Солнечной системе.

Энергетическую безопасность базового лагеря будут обеспечивать не только солнечные фермы и источники накопления энергии (с запасом на 8 дней), но также портативный энергоблок «ядерного деления» мощностью 10 кВт. Эта небольшая электростанция сможет питать и перезаряжать другие элементы базового лагеря и обеспечит большую гибкость при планировании миссий за счет снижения требований к постоянному доступу к солнечному свету в определенном месте в течение определенного периода времени.

«В этом десятилетии программа Artemis заложит основу для устойчивого долгосрочного присутствия на поверхности Луны. По мере того, как наше присутствие на Луне будет расти с помощью коммерческих и международных партнеров, когда-нибудь Луна станет конечным пунктом назначения для каждого», — завершает свой рассказ NASA.