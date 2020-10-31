PlayStation: «Мы в нескольких минутах от будущего виртуальной реальности»

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) рассказал в интервью Washington Post о том, что виртуальная реальность (VR) очень важна для PlayStation и станет частью развлекательно-интерактивного будущего. Но не ранее 2022 года.

«Я думаю, что мы в нескольких минутах от будущего виртуальной реальности, — сказал он. — PlayStation верит в VR. Sony верит в VR, и мы определённо верим, что в какой-то момент в будущем VR станет значимым компонентом интерактивных развлечений. Будет ли это в этом году? Нет. Будет ли это в следующем году? Нет. Но произойдёт ли это на каком-то этапе? Мы верим, что да. И мы очень довольны всем опытом, который получили с PlayStation VR, и с нетерпением ждём возможности увидеть, куда это приведёт нас в будущем».

PlayStation 5 не совместима с PlayStation VR из коробки, и Sony раздаёт бесплатные адаптеры для игроков, чтобы они могли использовать свои гарнитуры с будущей консолью. Тем не менее платформодержатель по-прежнему поддерживает VR, например, в Hitman 3 будет соответствующий режим.

Но Sony Interactive Entertainment будет в основном сосредоточиваться на сюжетных играх, продолжил Райан.

«Сюжетные игры всегда были своего рода уникальной силой PlayStation, поэтому существует синергия между техническим прогрессом и нашими способностями рассказывать истории, — сказал он. — Эта тенденция будет только продолжаться. И ещё одна причина, по которой она будет продолжаться, заключается в том, что каждый раз, когда наши студии делают такие игры, они становятся лучше».

Райан также назвал приобретение Microsoft компании ZeniMax Media (и Bethesda Softworks) «логическим шагом для [Xbox]», но стратегия Sony заключается в «устойчивом, продуманном, постоянном органическом росте и инвестициях в студии», а не в крупных приобретениях, добавил он.

PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября.