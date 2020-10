Слияние Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone не состоится в ноябре

Компания Activision Blizzard объявила о том, что слияние шутера Call of Duty: Black Ops Cold War и условно-бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone не произойдёт при релизе первого, как ожидалось изначально.

В рамках финансового отчёта за третий квартал 2020 года генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) сказал, что интеграция одной игры с другой состоится в декабре, когда будет запущен первый сезон Call of Duty: Black Ops Cold War.

В Call of Duty: Black Ops Cold War будет сезонная структура контента, знакомая по Call of Duty: Modern Warfare. Каждый сезон будет длиться пару месяцев и запускаться вместе с новым боевым пропуском. Последний же остался без изменений: он предложит бесплатный доступ к оружию и множеству косметических предметов.

Когда в декабре начнётся первый сезон, игроки смогут использовать открытое оружие и специалистов из Call of Duty: Black Ops Cold War в Call of Duty: Warzone, подобно тому, как это работало между Call of Duty: Modern Warfare и королевской битвой. Однако совмещение снаряжения одной игры с различными перками другой будет недоступно.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X и S.