Процесс загрузки драйверов в Windows 10 изменится в следующем месяце

По сообщениям сетевых источников, Microsoft планирует изменить процесс получения драйверов в Windows 10. После установки следующего планового обновления программной платформы в ноябре этого года пользователи будут по-новому получать драйверы устройств, предназначенные для автоматической и ручной установки.

В феврале этого года Microsoft внесла изменения, позволяющие производителям оборудования предоставлять пользователям драйверы, которые устанавливаются автоматически или вручную. В настоящее время процесс обновления драйверов через «Центр обновлений Windows» проходит в соответствии с тем, какой способ доставки программного обеспечения выбран OEM-производителем.

Например, если производитель какого-то оборудования определяет драйверы как «автоматические», то они будут доставлены на компьютер через «Центр обновлений Windows» и установлены, когда пользователь проверит обновления. Если же драйверы будут определены производителем как «устанавливаемые вручную», то они загрузятся в «Центр обновлений Windows», но будут находиться в разделе с опциональными обновлениями, которые не устанавливаются автоматически.

В настоящее время опциональные драйверы устанавливаются автоматически, когда пользователь подключает какое-то периферийное устройство к компьютеру. Например, когда пользователь подключает веб-камеру или контроллер, драйверы устанавливаются автоматически через встроенное программное обеспечение производителя или через «Центр обновлений Windows». Опциональные драйверы, доступные в разделе «Дополнительные обновления», сейчас также устанавливаются автоматически.

Начиная с ноября, опциональные драйверы, которые определены производителем для установки «вручную», не будут устанавливаться автоматически, но останутся доступными в «Центре обновлений Windows».