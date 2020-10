Королевскую битву Call of Duty: Warzone менее чем за год загрузили более 80 миллионов раз

Общаясь с изданием VentureBeat, генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) объявил о том, что условно-бесплатную королевскую битву Call of Duty: Warzone скачали более 80 миллионов раз. Напомним, что её релиз состоялся 10 марта 2020 года.

Call of Duty: Warzone является значимым проектом для Activision Blizzard, поскольку продолжительно удерживает пользователей благодаря своему качеству, обновлениям и условно-бесплатной модели распространения. Так, ежемесячный показатель активных геймеров среди всех игр компании в этом году был в три раза больше, чем в предыдущем.

В финансовом ежеквартальном отчёте Бобби Котик также добавил, что общее количество сыгранных часов было в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, популярность Call of Duty: Warzone привела к изменениям в том, как Activision Blizzard продвигает свои другие игры, например, предстоящую Call of Duty: Black Ops Cold War.

Так, в августе миллионы игроков получили доступ к анонсирующему трейлеру Call of Duty: Black Ops Cold War внутри Call of Duty: Warzone за выполнение определённых условий. «Такой переход на прямое взаимодействие с нашими игроками является более эффективным маркетингом, чем любая платная медиа-сеть», — добавил Котик.

Уже в декабре этого года произойдёт интеграция Call of Duty: Warzone с предстоящей Call of Duty: Black Ops Cold War, которая выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 13 ноября.